«Οι τηλεθεατές θέλουν ο Αντώνης να ζήσει ένα νέο έρωτα με την αστυνομικό», αποκάλυψε ο Μάριος Αθανασίου, μιλώντας στην κάμερα του Buongiorno που βρέθηκε στα παρασκήνια των γυρισμάτων της «Γης της Ελιάς». «Θα κινδυνεύσει. Αν θα έχει την ικανότητα να ξεφύγει από τις δυσκολίες που θα υπάρξουν, θα το δούμε», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Στέφανος Μιχαήλ ανέφερε ότι «ο Μιχάλης έχει αρχίσει να μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι, πάλι προσπαθεί να ζήσει έναν καινούργιο έρωτα με τη Δάφνη, πάλι θα έχει διάφορα μπερδέματα και εκεί».

Από την πλευρά της, η Ιφιγένεια Τζόλα για τη «Βασιλική», είπε ότι «διανύει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, έχει “φάει” και ένα μεγάλο ρεζιλίκι μιας και την παράτησαν στην εκκλησία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, μιλάμε για ένα άτομο που λειτούργησε με άξονα την αγάπη και τον έρωτα. Θα ξεκινήσει έναν νέο έρωτα, για το πώς θα εξελιχθεί μόνο η κ. Βάνα Δημητρίου το ξέρει».

«Η Αριάδνη αποφάσισε να κάνει παιδί με τον Γιώργη. Θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες για να συμβεί αυτό (…) Ίσως να αποκτήσουν παιδί με έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο», είπε η Ειρήνη Τάσσου.

«Ο Μανώλης παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις με τους γονείς του. Θα βοηθήσει τη μητέρα του που κακοποιείται από τον πατέρα του (…) Είναι ένας πολύ περήφανος χαρακτήρας και κάποια πράγματα δεν τα δέχεται. Θα δείτε βία από τον Μανώλη. Θα τον δούμε, επίσης, να φεύγει από την Κρήτη επιτέλους και να πηγαίνει στη Μάνη», είπε ο Μάριος Μαριόλος.

Η Βίκυ Διαμαντοπούλου αποκάλυψε πως η Δάφνη σκόπιμα άφησε το μωρό έξω από το σπίτι της Αλεξάνδρας, μαζί με το μενταγιόν.

«Θεωρώ ότι θα είναι ο πιο ώριμος και ο πιο σκοτεινός κύκλος που είχε η “Γης της Ελιάς” μέχρι τώρα», είπε με νόημα η Βαρβάρα Λάρμου.