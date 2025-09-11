Μια έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και την Καρολίνα Καλύβα στην μπλε ομάδα κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων του Exathlon, όπως παρουσιάστηκε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από τον ΣΚΑΪ.

Η αφορμή δόθηκε μετά τη βαριά ήττα της ομάδας και τις παρατηρήσεις που θέλησε να κάνει ο Άρης στη συμπαίκτριά του, κάτι που εκείνη δεν δέχτηκε με καλό μάτι. Το συνεχές χτύπημα στο τραπέζι από τον Άρη, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους υπόλοιπους, φαίνεται ότι αποτέλεσε το τελευταίο «καρφί» για την Καρολίνα.

«Μπορείς να τα λες χωρίς να κοπανάς, όμως, χέρια και χωρίς να ρωτάς πολλά» τόνισε εμφανώς ενοχλημένη η Καρολίνα Καλύβα, για να απαντήσει με νεύρα ο Άρης: «Ό,τι θέλω θα κάνω! Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω, δεν μου το απαγορεύει κανένας. Δεν μου απαγορεύει κανένας να χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι. Θα το χτυπήσω όσες φορές θέλω».

Η ρήξη μεταξύ τους επισημάνθηκε όταν η Καρολίνα αποκάλυψε στην κάμερα του Exathlon: «Κάπου εκεί ήρθε η ρήξη με τον Άρη. Μου είπε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση, όλων των παικτών, «η πλειοψηφία κερδίζει», «θα μπεις», «θα το κάνεις» και «αυτό που σου λέω εγώ». Όταν λέει κάποιος «αυτό που σου λέω εγώ», δεν μπορείς να αντιδράσεις και ανάλογα. Βασικά δεν θέλεις να αντιδράσεις ανάλογα γιατί δεν θέλεις να απαντήσεις το ίδιο. Δεν είμαι αυτός ο τύπος για να μιλάω έτσι».

Λίγο αργότερα, μετά από μια έντονη στιχομυθία με την Καρολίνα, ο Άρης Σοϊλέδης αποχώρησε από τη συζήτηση, αφήνοντας τα υπόλοιπα μέλη της μπλε ομάδας να συνεχίσουν την κουβέντα τους.