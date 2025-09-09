Η Νίκη Λυμπεράκη βίωσε τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα με τη «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega, μαζί με τους καλεσμένους της που βρίσκονταν ήδη στο πλατό.

«Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί η στιγμή της σεισμικής δόνησης, παρόλο που δεν ήμασταν στον αέρα. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα εδώ στο στούντιο», ανέφερε η Νίκη Λυμπεράκη και προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα από τη στιγμή του σεισμού στο πλατό της εκπομπής.

«Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και νομίζω δεν το καταγράφει με όλη την αγωνία», πρόσθεσε η Νίκη Λυμπεράκη.