Στο επεισόδιο του Exathlon που προβλήθηκε τη Δεύτερα, οι διαγωνιζόμενοι πάλεψαν για το πολυπόθητο Μετάλλιο Δύναμης, το οποίο δίνει στον νικητή την ευκαιρία μιας εξτρά ζωής στη μάχη παραμονής.

Ο Κέλι ήταν ο πρώτος που έλαμψε στο αγώνισμα, ολοκληρώνοντας την πίστα σε μόλις 29.04”, αλλά το μεγάλο φαβορί αποδείχθηκε ο Μάριος Πρίαμος, ο οποίος σπάει τα χρονόμετρα με χρόνο 25.03”, κατακτώντας τελικά και το πρώτο του ατομικό τρόπαιο στο Exathlon.

Στις γυναίκες, η Στέλλα Ανδρεάδου φαινόταν αρχικά έτοιμη για την πρωτιά, αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει την Ιωάννα Τζαβέλλα, η οποία με εκπληκτικό χρόνο 0.29.19” πήρε το μετάλλιο, αφήνοντας τη Στέλλα απογοητευμένη: «Η μεγαλύτερη ξενέρα που έχω φάει στη ζωή μου», σχολίασε.

Η μέρα, όμως, δεν κύλησε χωρίς δυσάρεστα περιστατικά. Τόσο ο Στάθης Σχίζας όσο και η Σταυρούλα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν με ασθενοφόρο, ενώ η Εύη ήταν η δεύτερη απώλεια για την πορτοκαλί ομάδα.

Η ομάδα των Πορτοκαλί βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα, με τη Μαίη να εκφράζει την απογοήτευσή της: «Δεν υπήρχε γυναικεία αλληλεγγύη».

Στις μονομαχίες, ο Κόρο κατάφερε να πετύχει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στον Πρίαμο, ενώ ο Τάκης Καραγκούνιας, μετά από συνεχόμενες ήττες, πήρε την πρώτη του νίκη και ξέσπασε με ένταση. Παράλληλα, ο Πρίαμος κράτησε «ζωντανούς» τους πορτοκαλί με νίκη επί του Νούρκα, μειώνοντας στο σκορ 9-6.

Η ένταση αυξήθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, με ατάκες που προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, όπως το «Τι είσαι ρε 15 χρονών;» του Καραγκούνια προς τον Ντάνιελ Νούρκα, και η Μαίρη Πετεινάρη να σχολιάζει τη στάση της συμπαίκτριάς της στην αδερφή της: «Δεν θα την έκανα παρέα έξω, θα την απέφευγα».

Μια μέρα γεμάτη νίκες, ανατροπές, τραυματισμούς και ένταση, που άφησε τους παίκτες να κάνουν τον απολογισμό τους και τους τηλεθεατές στο άγχος για τη συνέχεια των αγώνων.