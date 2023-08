Τις καλοκαιρινές του διακοπές στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο νικητής του Survivor All Star, Σάκης Κατσούλης. Η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Yes» του Open συνάντησε τον 33χρονο επιχειρηματία και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν ετοιμάζει βαλίτσες για Άγιο Δομίνικο προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’m a celebrity… get me out of here».

«Δεν έχω ιδέα εάν θα με δείτε κάπου τηλεοπτικά του χρόνου. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο διακοπές με φίλους, παρέες και οικογένεια, αυτό που μας έλειψε 6 μήνες και κάτι. Περνάμε τέλεια», ανέφερε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης.

«Πάλι back-to-back να συμμετάσχω σε παιχνίδι δεν νομίζω. Survivor και πάλι Survivor», απάντησε ο νικητής του Survivor All Star για το «I’m a Celebrity Get Me Out of Here», ενώ χαρακτήρισε «συνταγή της επιτυχίας» το δίδυμο Λιανός-Λαμπρόπουλος στο τιμόνι της παρουσίασης.

«Εγώ δεν μπορώ να φτάσω ακόμα τόσο ψηλά, στην παρουσίαση. Σαν παίκτης reality έχω μπει στις καρδιές των ανθρώπων, θεωρώ ότι δεν έχω εμπειρία να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Δεν έχω ασχοληθεί, οπότε δεν νομίζω», παραδέχθηκε ο Σάκης Κατσούλης.