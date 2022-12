Θύμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπεσαν τα κανάλια στη μάχη της τηλεθέασης το βράδυ του Σαββάτου, με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, αφήνοντας πίσω τα μουσικά προγράμματα και τη μυθοπλασία.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό ο ποδοσφαιρικός αγώνας Αργεντινή-Αυστραλία σημείωσε μέσο όρο 28,9%. Το live του J2US βρέθηκε δεύτερο με 11,9%, ενώ το «Σπίτι με το Mega» ήρθε τρίτο με 6,3%. Ακολούθησαν η εκπομπή Πρόσωπα της ΕΡΤ με 4,9%, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Φλόγα και Άνεμος» με 3,8%, η «Λάβα» του ΟΡΕΝ με 3,4% και το «Ό,τι Αγαπώ» με τον Γιάννη Μπέζο με 2%.

Στο γενικό σύνολο, ο αγώνας Αργεντινή-Αυστραλία άγγιξε το 29,2%, το J2US 14,7% και το «Σπίτι με το Mega» το 9,1%. Ακολούθησαν τα «Πρόσωπα» με 7,1%, το «Φλόγα και Άνεμος» με 6,1%, η «Λάβα» με 4,2% και το «Ό,τι Αγαπώ» με 3,5%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αργεντινή – Αυστραλία – 28,9%

Just the 2 of Us – 11,9%

Σπίτι με το Mega – 6,3%

Πρόσωπα – 4,9%

Φλόγα και Άνεμος – 3,8%

Λάβα – 3,4%

Ό,τι Αγαπώ – 2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αργεντινή – Αυστραλία – 29,2%

Just the 2 of Us – 14,7%

Σπίτι με το Mega – 9,1%

Πρόσωπα – 7,1%

Φλόγα και Άνεμος – 6,1%

Λάβα – 4,2%

Ό,τι Αγαπώ – 3,5%

* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.