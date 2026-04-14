Ακόμα και οι πιο φανατικοί τηλεθεατές της εμβληματικής σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης ίσως δεν έχουν καταφέρει να δουν όλα τα επεισόδια που προβλήθηκαν. Κι αυτό γιατί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά –και ταυτόχρονα «αμφιλεγόμενα»– επεισόδια παραμένει εκτός επαναλήψεων εδώ και χρόνια.

Πρόκειται για το επεισόδιο 60, με τίτλο «Τα αυγά και τα πασχάλια», το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2000 σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης που άγγιξαν το 40%.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη επιτυχία του, το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν περιλαμβάνεται σχεδόν ποτέ στο πρόγραμμα επαναλήψεων του ANT1, προκαλώντας απορίες στους τηλεθεατές.

Η υπόθεση κινείται στο γνώριμο, ξεκαρδιστικό ύφος της σειράς:

Ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται για Μετέωρα, η Ελένη για Πάτρα, αλλά τα σχέδιά τους ανατρέπονται. Την ίδια στιγμή, ο Μάνθος στήνει ένα ψεύτικο επαγγελματικό ταξίδι για να περάσει χρόνο με νέα κατάκτηση στο σπίτι του στο Μαρούσι.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν η Πέγκυ εμφανίζεται με έναν νεαρό ηθοποιό που τραβά το ενδιαφέρον και της Ελένης. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαοτικό σκηνικό με παρεξηγήσεις, κρυφτούλι σε δωμάτια και ατάκες που έμειναν αξέχαστες.

Το «απαγορευμένο» φιλί που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο βασικός λόγος που το επεισόδιο θεωρείται «κομμένο» εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη σκηνή.

Στο λεπτό 25:32, η Ελένη και η Πέγκυ ανταλλάσσουν δύο σύντομα φιλιά στο στόμα. Μια σκηνή που σήμερα φαντάζει απολύτως αθώα, ωστόσο κρίθηκε ακατάλληλη για τα τηλεοπτικά δεδομένα της εποχής – και ίσως ακόμη και για τη μετέπειτα πολιτική του σταθμού.

Αυτό το στιγμιότυπο φαίνεται πως ήταν αρκετό για να κρατήσει το επεισόδιο εκτός τηλεοπτικών επαναλήψεων, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί κυρίως μέσω διαδικτύου.

Ο δημιουργός της σειράς, Χάρης Ρώμας, έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο «φιλτράρισμα» των επεισοδίων. Σε συνέντευξή του στον Γρηγόρης Αρναούτογλου το 2020, είχε δηλώσει:

«Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” δεν είναι πολλά επεισόδια, είναι περίπου 70. Και δεν παίζονται όλα. Έχει επιλέξει ο ΑΝΤ1 κάποια από τα οποία εκείνη την ώρα που παίζονται να μην είναι τόσο… Έχει γίνει μια επιλογή περίπου 60 επεισοδίων που παίζουν ξανά και ξανά. Εγώ αποφάσισα πως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο, μια χαρά που δεν μπορεί να κάνει ο καθένας.»