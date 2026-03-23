Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν σήμερα ο Κώστας Τερζάκης, όπου παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, τις αξίες του στον χώρο και τη γνωριμία του με τον Νίκος Φώσκολος, που του χάρισε τον ρόλο του Ευλογητού στη δημοφιλή σειρά «Λάμψη».

«Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Πιο πολύ με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ακόμα το αποτέλεσμα της δουλειάς μου να είναι ευχάριστο και αποδοτικό σε ψυχαγωγία και διασκέδαση για το κοινό», τόνισε ο Κώστας Τερζάκης, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία που τον καθοδηγεί στην καριέρα του.

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς γνώρισε τον Νίκο Φώσκολο: «Είχε έρθει σε μια παράσταση, με είχε δει και μου είπε να μιλήσουμε. Ήταν ένας πολύ σύγχρονος και δυναμικός άνθρωπος. Πήγα το βράδυ στο ραντεβού και μου είπε να κάνουμε αυτό κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ ως πρόκληση».

Για τον ρόλο του Ευλογητού, που κράτησε περίπου εννιά μήνες, ο Τερζάκης αποκάλυψε ότι υπήρχε πλήρης εμπιστευτικότητα: «Δεν είχε διαρρεύσει ποιος είναι ο Ευλογητός, το είχαμε κρατήσει μυστικό. Υπήρχε σύμφωνο εμπιστευτικότητας απ’ όλους. Δεν το είχα πει κι εγώ πουθενά. Πήγα δύο φορές καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη με τη μάσκα. Σκοτάδι, καπνοί… Κι εγώ της μιλούσα ως Ευλογητός».

Η αποκάλυψη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μαγεία της εποχής της «Λάμψης» και τον τρόπο που οι ηθοποιοί και οι δημιουργοί φρόντιζαν να διατηρούν τη συγκίνηση και το μυστήριο ζωντανά για τους τηλεθεατές.