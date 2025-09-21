Επίθεση και ειρωνείες κατά της Μαρίας Καρυστιανού προέδρου του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εξαπέλυσε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης από την εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» του Action24.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης, προεξοφλώντας πολιτικές φιλοδοξίες που η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει επιβεβαιώσει ανέφερε πως «εάν η Καρυστιανού μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα μειώσει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και ότι έχει ένα τρόπο θα το συζητήσουμε».

Κοιτάξτε ποιος τα λέει αυτά! Θυμηθείτε ποιος είναι & τι ρόλο έχει παίξει από το βήμα που έχει τόσα χρόνια σε κανάλια, ραδιόφωνα & τυπο. Δείτε την σύνθεση του πανελ. Υπάρχει ένας μη τσάτσος, που πιστεύει κουβέντα που μπορεί να παραχθεί μεταξύ τους; pic.twitter.com/z3m9weupUW — PropagandaReport 𝕏 ®️🏴‍☠️✏️🎥📻🍉 (@Prop__original) September 21, 2025

«Κι αν εσύ την πιστέψεις, εγώ μαζί σου» συμπλήρωσε ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, με τον Δημήτρη Καμπουράκη να επιμένει «όχι, να μου πει πρώτα… όχι να μου λέει δικαιοσύνη, τα Τέμπη».

Ο δημοσιογράφος σχολίαζε τη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στο MEGA, λέγοντας πως «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα.

Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».