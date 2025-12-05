Το Netflix ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. – των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, HBO Max και HBO –, σε ένα deal αξίας 82,7 δισ. δολαρίων που αλλάζει δραστικά τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ και στη διεθνή αγορά streaming. Με τη συμφωνία, το Netflix αποκτά τον πλήρη έλεγχο των στούντιο Warner Bros., των εμβληματικών franchises Harry Potter, Batman και Superman, καθώς και της HBO, που έχει υπογράψει σειρές όπως τα Game of Thrones, The White Lotus και Succession.

Παράλληλα, περνά στα χέρια του Netflix και ο τεράστιος τηλεοπτικός κατάλογος της Warner, που περιλαμβάνει σειρές όπως τα Friends και The Big Bang Theory. Η συμφωνία επιτρέπει στο Netflix να ενώσει τη δική του πρωτότυπη παραγωγή με μία από τις ιστορικότερες βιβλιοθήκες του Χόλιγουντ.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι «η αποστολή μας ήταν πάντα να ψυχαγωγούμε τον κόσμο. Με τη Warner Bros., από τα αθάνατα Casablanca και Citizen Kane μέχρι τα Harry Potter και Friends, μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα και να διαμορφώσουμε το επόμενο κεφάλαιο της αφήγησης».

Ο έτερος CEO, Γκρεγκ Πίτερς, τόνισε πως η εξαγορά «θα επιταχύνει την ανάπτυξη της εταιρείας για δεκαετίες», επισημαίνοντας ότι η Warner Bros. αποτελεί «έναν αιώνα δημιουργικότητας, παραγωγικής υπεροχής και ιστορίας». Το Netflix υπολογίζει ότι έως τον τρίτο χρόνο μετά το κλείσιμο της συμφωνίας θα επιτυγχάνει εξοικονόμηση 2 έως 3 δισ. δολαρίων ετησίως.

Από την πλευρά του WBD, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ σημείωσε ότι «για περισσότερο από έναν αιώνα, η Warner Bros. καθόρισε τον τρόπο που ο κόσμος ψυχαγωγείται. Με τη νέα αυτή ένωση, εξασφαλίζουμε ότι οι πιο δυνατές ιστορίες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο για πολλές γενιές».

Τι περιλαμβάνει το deal

Η συναλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί με μετρητά και μετοχές, αποτιμά τη Warner Bros. Discovery στα 72 δισ. δολάρια (χωρίς το χρέος). Κάθε μέτοχος της WBD θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές Netflix, με ειδικό μηχανισμό προσαρμογής ανάλογα με τη χρηματιστηριακή τιμή του Netflix κατά την ολοκλήρωση.

Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μετά τον εταιρικό διαχωρισμό της Discovery Global – του τμήματος των διεθνών καναλιών της WBD, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα CNN, Discovery, TNT Sports και το ψηφιακό Discovery+. Η απόσχιση αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία. Παραμένει ωστόσο ανοικτό το ζήτημα της ρυθμιστικής έγκρισης, με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές να καλούνται να αποφασίσουν για ένα από τα μεγαλύτερα συγκεντρωτικά deals στην ιστορία του streaming.

Το Netflix έχει δεσμευτεί να καταβάλει 5 δισ. δολάρια σε περίπτωση που η εξαγορά απορριφθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η μάχη των μνηστήρων – Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες της Paramount

Το Netflix επικράτησε σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα εξαγοράς απέναντι σε Paramount Skydance και Comcast. Η Paramount, υπό τον Ντέιβιντ Έλισον και με την οικονομική στήριξη του πατέρα του, Λάρι Έλισον, είχε θεωρηθεί αρχικά φαβορί, προσφέροντας επίσης 5 δισ. δολάρια ως termination fee.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Paramount κατηγόρησε τη Warner Bros. για «χειραγώγηση» της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «προκαθορισμένο αποτέλεσμα» υπέρ του Netflix και για «σύγκρουση συμφερόντων στελεχών της WBD» που αναζητούν ρόλο μετά την εξαγορά.

Ορισμένες αναφορές στον αμερικανικό Τύπο έφεραν και τον Ντόναλντ Τραμπ να προτιμά την πρόταση της Paramount, λόγω της προοπτικής να περάσουν τα CNN και CBS υπό τον έλεγχο της οικογένειας Έλισον.

Ρυθμιστικά εμπόδια και ανησυχίες στην αγορά

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η συμφωνία να εγείρει θέματα ανταγωνισμού, καθώς συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming στις ΗΠΑ.

Το Netflix διαβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει το μοντέλο κινηματογραφικών κυκλοφοριών της Warner Bros., ενώ η WBD έχει ήδη συμφωνημένο πρόγραμμα κυκλοφορίας ταινιών έως το τέλος του 2029 – κάτι που κάθε νέος ιδιοκτήτης οφείλει να τηρήσει.

Επιπλέον, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον είχε προειδοποιήσει αυτήν την εβδομάδα ότι μια πιθανή πώληση στο Netflix «θα προκαλούσε καταστροφική απώλεια μακροπρόθεσμης αξίας» για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Τι σημαίνει η συμφωνία για την επόμενη ημέρα του streaming

Αν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του streaming και μία από τις σημαντικότερες εταιρικές κινήσεις στο Χόλιγουντ των τελευταίων δεκαετιών.

Θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οικοσύστημα περιεχομένου που ενώνει την τεχνολογική υπεροχή του Netflix με την κινηματογραφική κληρονομιά της Warner Bros., αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παράγονται, προβάλλονται και καταναλώνονται ταινίες και σειρές.

Η τελική ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μέσα σε 12-18 μήνες.