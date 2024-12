Στον κόσμο του streaming, δεν είναι λίγες οι σειρές που δεν καταφέρνουν να απογειωθούν σε άλλες πλατφόρμες ή τηλεοπτικά δίκτυα. Όμως, το Netflix έχει αποδειχτεί ένας απρόσμενος «σωτήρας» για αυτές τις παραγωγές, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να βρουν το κοινό τους.

Από σειρές που πέρασαν απαρατήρητες μέχρι εκείνες που απέτυχαν να εντυπωσιάσουν σε άλλες πλατφόρμες, το Netflix συχνά τους δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν και να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που τους αξίζει.

Master of the House (2024)

Το Master of the House είναι σαν το Succession αναμεμειγμένο με λίγο Knives Out. Η σειρά αυτή προέρχεται από την Ταϊλάνδη και περιστρέφεται γύρω από τον θάνατο ενός πλούσιου μεγιστάνα διαμαντιών, του Roongroj Thevasaitipaisarn (Teerapong Leowrakwong). Με τον πατέρα τους να έχει φύγει από τη μέση, οι γιοι του, Phupat (Chartayodom Hiranyasthiti) και Mavin (Thanavate Siriwattanagul), βρίσκονται στα μαχαίρια για την αυτοκρατορία του.

Αλλά όπως αποκαλύπτει σύντομα η σειρά, ο Roongroj είχε μια γυναίκα, την Kaimook (Narilya Gulmongkolpech), η οποία κάποτε ήταν η υπηρέτρια της οικογένειας. Κανένας από τους γιους του ή η υπόλοιπη οικογένεια δεν αναγνωρίζει τον γάμο της Kaimook ως νόμιμο, αλλά εκείνη θα παλέψει για ό,τι της ανήκει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ξανά υπηρέτρια.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer (2021)

Για πάνω από ένα χρόνο, ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ τρομοκρατούσε την περιοχή του Λος Άντζελες ως ο Night Stalker. Και τότε οι κάτοικοι του Λος Άντζελες αντεπιτέθηκαν. Το Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer είναι μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων αληθινών εγκλημάτων που γυρίζει το χρόνο πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν το κοινό και η αστυνομία συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ένας κατά συρροή δολοφόνος στην Πόλη των Αγγέλων.

Η σειρά εστιάζει στους ντετέκτιβ που κυνήγησαν την πραγματική ταυτότητα του Ραμίρεζ, στη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης και στο τι συνέβη όταν ο Ραμίρεζ αποκαλύφθηκε και κυνηγήθηκε και καταδιώχθηκε από απλούς πολίτες.

The Good Cop (2018)

Το The Good Cop μοιάζει πολύ με την εκδοχή του Netflix για το Castle, με λίγη δόση από Monk. Ο Tony Danza πρωταγωνιστεί ως Anthony «Tony» Caruso Sr., ένας πρώην αστυνομικός που έκανε επτά χρόνια πίσω από τα κάγκελα για διαφθορά. Ο γιος του Tony, Anthony «TJ» Caruso Jr. (Josh Groban), είναι τόσο πιστός στην υπηρεσία του, που είναι το άκρως αντίθετο του πρώην κατάδικου πατέρα του.

Επειδή ο Tony ο πρεσβύτερος θέλει να αποδείξει ότι έχει αλλάξει και αναμορφωθεί, ρισκάρει να παραβιάσει την αναστολή του για να βοηθήσει τον γιο του να εξιχνιάσει φόνους. Ορισμένες από τις υποθέσεις του TJ περιστρέφονται ακόμη και γύρω από τον πατέρα του με απροσδόκητους τρόπους.

Ντετέκτιβ Forst (2024)

Οι λάτρεις των αστυνομικών δραμάτων θα αναγνωρίσουν πολλά στον ντετέκτιβ Forst, ειδικά τον πρωταγωνιστή Wiktor Forst (Borys Szyc). Απλώς δεν έχει χρόνο για τους κανόνες που θέτει το αφεντικό του, ο αρχιεπιθεωρητής Έντμουντ Όσιτσα (Andrzej Bienias), και ο Forst εκλαμβάνει το γεγονός ότι τον διώχνουν από την τελευταία του υπόθεση περισσότερο ως πρόταση παρά ως διαταγή. Όσο κυκλοφορεί ένας κατά συρροή δολοφόνος, ο Forst δεν κάνει πίσω.

Αυτό που ξεχωρίζει αυτή τη σειρά από τα υπόλοιπα είναι το πολωνικό σκηνικό και η πολωνική κουλτούρα, καθώς και ένα μυστήριο που δεν είναι άμεσα προφανές. Ο δολοφόνος στέλνει ένα μήνυμα, αλλά ακόμη και ο Forst χρειάζεται κάποια βοήθεια για να βγάλει νόημα από τα στοιχεία που έχουν μείνει πίσω.