Ανησυχία στους εκατομμύρια θαυμαστές του προκάλεσε ο Χάρι Στάιλς, καθώς ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία του στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Ο 32χρονος Βρετανός καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου στο στάδιο MorumBIS, ωστόσο η Live Nation Brazil ανακοίνωσε την ακύρωση λίγες ώρες πριν από την έναρξη του σόου. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η ανακοίνωση της Live Nation

Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5 — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026

«Με μεγάλη μας λύπη σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Χάρι Στάιλς, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στο MorumBIS, ακυρώθηκε λόγω προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της περιοδείας», ανέφερε η διοργανώτρια εταιρεία.

Οι εκπρόσωποι του τραγουδιστή δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμποντας στην ανακοίνωση της Live Nation Brazil. Μέχρι στιγμής, ούτε ο ίδιος ο Χάρι Στάιλς έχει τοποθετηθεί προσωπικά για την ακύρωση ή για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν μία από τις τέσσερις εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί στο Σάο Πάολο, στις 17, 18, 21 και 24 Ιουλίου. Ο τραγουδιστής είχε ήδη πραγματοποιήσει τα δύο πρώτα σόου στο κατάμεστο στάδιο.

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο για την ακυρωμένη συναυλία θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους που θα τους αποσταλούν από την Ticketmaster Brazil.

Παράλληλα, οι κάτοχοι εισιτηρίων της 21ης Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εισιτήρια από ειδικό, περιορισμένο αριθμό θέσεων για την εμφάνιση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η Live Nation διευκρίνισε ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η συναυλία της Παρασκευής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Η πραγματοποίησή της, πάντως, θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγείας του τραγουδιστή.

Το προηγούμενο περιστατικό που είχε τρομάξει τους θαυμαστές του

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ένα περιστατικό στο Wembley, το οποίο είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο, ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε να πνίγεται πίνοντας νερό και έπεσε για λίγο στη σκηνή. Βίντεο από τη στιγμή διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν αρχικά ότι είχε λιποθυμήσει εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Ο τραγουδιστής, ωστόσο, σηκώθηκε σχεδόν αμέσως, έδειξε στο κοινό ότι ήταν καλά και συνέχισε την εμφάνισή του. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ένδειξη ότι το περιστατικό στο Wembley συνδέεται με το πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην ακύρωση της συναυλίας στη Βραζιλία.

Η περιοδεία των 67 εμφανίσεων

Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται σε μία από τις πιο απαιτητικές περιοδείες της καριέρας του. Η «Together, Together» περιλαμβάνει συνολικά 67 συναυλίες σε επτά πόλεις και συνοδεύει την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.».

Λίγο πριν μεταβεί στη Νότια Αμερική, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ολοκλήρωσε δώδεκα διαδοχικές εμφανίσεις στο Wembley Stadium, κατακτώντας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη μουσική παραμονή στο εμβληματικό στάδιο.

Οι εμφανίσεις του στο Λονδίνο ξεκίνησαν στις 12 Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν στις 4 Ιουλίου, με τον Χάρι Στάιλς να ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των δέκα συναυλιών των Coldplay.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση της υγείας του και στο εάν θα μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή για την τελευταία προγραμματισμένη συναυλία του στο Σάο Πάολο.