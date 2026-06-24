Η εμπειρία της έλλειψης στέγης και η καθολική απομάκρυνση των δικών του ανθρώπων αποτέλεσαν τις πιο κρίσιμες δοκιμασίες για τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες το πώς οδηγήθηκε στην απόλυτη απομόνωση.

Ο σεφ βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ξεδιπλώνοντας το παρελθόν του και τις στιγμές που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα χωρίς καμία υποστήριξη.

Μιλώντας για την περίοδο της κατάρρευσης, ο ίδιος δήλωσε:

«Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένεια μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου»

Το χτίσιμο από την αρχή μέσα από τις κλειστές πόρτες

Η έλλειψη βασικών αγαθών και η άρνηση του περιβάλλοντός του να του προσφέρει βοήθεια λειτούργησαν τελικά ως το σημείο εκκίνησης για μια νέα πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που βίωνε.

Αναφερόμενος στη διαβίωσή του εκείνη την εποχή, εξήγησε:

«Είχα μείνει και άστεγος, συν όλων των άλλων και δεν είχα που και τι να κάνω. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο»

Η ματαιοδοξία και η προσωπική αντίληψη για την επιτυχία

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης στο Mega, έγινε αναφορά και στα επαγγελματικά του επιτεύγματα σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του, καθώς και στην εσωτερική του ανάγκη για συνεχή εξέλιξη.

Σχετικά με την έννοια της καταξίωσης, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος υπογράμμισε:

«πέτυχα πολύ περισσότερο από αυτό που περίμεναν όλοι οι άλλοι να πετύχω. Δεν πετυχαίνεις ποτέ, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μια ματαιοδοξία. Οπότε αυτή η ματαιοδοξία δεν σε αφήνει να θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένο γιατί θέλεις να κάνεις συνεχώς κι άλλα. Άρα θέλω να πω στον εαυτό μου ότι έκανα πολύ περισσότερα από αυτά που μου έλεγαν όλοι ότι έκανα, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποτέ πετυχημένο»