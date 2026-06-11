Η Αθηνά Μαξίμου αναφέρθηκε ανοιχτά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που είχε βρεθεί με τον Αιμίλιο Χειλάκη, όταν μία από τις παραστάσεις τους δεν είχε την εμπορική απήχηση που ήθελαν.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η ηθοποιός εξήγησε το κόστος που είχε για τη ζωή τους η ενασχόληση με τις θεατρικές παραγωγές.

«Σε μια παράσταση πριν από χρόνια που είχαμε κάνει και είχαμε αναλάβει και την παραγωγή μας κόστισε. Κλείσανε τους λογαριασμούς μας! Αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε το ΙΚΑ και να πληρώσουμε τους συναδέλφους που δουλεύαμε μαζί. Έφτασε να μας κλείνουν το λογαριασμό της μητέρας μου, γιατί είχαμε κοινό λογαριασμό, και να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή της. Θέλω να πω ότι φυσικά και έχουμε κάνει αποτυχίες! Και οι αποτυχίες σε εξελίσσουν πιο πολύ από τις επιτυχίες!», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αθηνά Μαξίμου.

Η συζήτηση στράφηκε και στα 30 χρόνια της επαγγελματικής της διαδρομής, καθώς και στη σχέση της με τον σύντροφό της, με τον οποίο μετρά 21 χρόνια κοινής πορείας. Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η μακροχρόνια συμβίωση επηρεάζει τη συμπεριφορά αλλά και τη φυσιολογία ενός ζευγαριού.

«Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια, αρχίζεις και μοιάζεις σε αυτόν. Ακόμα και οι εκφράσεις σου αρχίζουν και μοιάζουν. Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής σου! Είχα κάνει τις προάλλες μία εξέταση έτσι στις φωνητικές χορδές, και μου είπαν ότι είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο πια! Δηλαδή μπορώ να κατέβω πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γιατί; Γιατί ακούω αυτό το μπάσο κάθε μέρα. Οπότε η τονικότητα του αυτιού μου, έχει πια δημιουργήσει στις χορδές μου αυτή τη μπάσα ικανότητα που δεν την είχα παλιά», περιγράφει η Αθηνά Μαξίμου.

Η πολυτέλεια της διαφωνίας μετά από 21 χρόνια σχέσης

Σχετικά με το μυστικό της σταθερότητας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, η ίδια εστίασε στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται τις διαφορετικές τους απόψεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς.

Η Αθηνά Μαξίμου σημείωσε σχετικά με τη συνεργασία τους στο θέατρο: «Η κινητήριος δύναμη είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και συνεργαζόμαστε πολύ καλά, γιατί μπορούμε να διαφωνούμε, δεν συμφωνούμε σε όλα. Παρ’ όλο που είμαστε ένα ζευγάρι που ζει 21 χρόνια μαζί, δεν συμφωνούμε σε όλα. Κι αυτό μπορεί να κάνει τη συνεργασία μας μάλλον πολύτιμη. Το ότι υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας».