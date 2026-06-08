Η Δούκισσα Νομικού καλωσόρισε το καλοκαίρι με μια σειρά από φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις πρώτες καλοκαιρινές ημέρες της, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από τις χαλαρές στιγμές της.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Δούκισσα Νομικού ποζάρει με μαύρο μπικίνι, επιλέγοντας ένα απλό αλλά εντυπωσιακό look που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας λευκό μαγιό, αποπνέοντας ανεπιτήδευτη κομψότητα και καλοκαιρινή χαλαρότητα.