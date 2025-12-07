Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Ελεονώρα Μελέτη από τις Βρυξέλλες, αυτή την εβδομάδα, στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο διαδικτυακό της κανάλι στο Youtube. Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η παρουσιάστρια και ευρωβουλετής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους και αποφάσισε να κινηθεί νομικά για δημοσιεύματα που αφορούσαν πρόσφατη τοποθέτηση της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική, αλήθεια; Από που προκύπτει αυτό από την τοποθέτηση μου; Οι διεμφυλικοί συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη πρόταση της τοποθέτησης. Διάβασε κανείς την τοποθέτηση ή άκουσε μόνο την πρώτη πρόταση, τις τρεις πρώτες λέξεις από ένα ολόκληρο βίντεο; Διάβασε το κείμενο που συνοδεύει την τοποθέτηση;”.

"Οι διεμφυλικοί συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη πρόταση. Πάει αυτό, άρα αυταπόδεικτα από την τοποθέτηση μου φαίνεται ότι δεν είμαι τσανσοφοβική. Βγαίνεις λοιπόν εσύ που 'σαι δημοσιογράφος και γράφεις έναν τίτλο "Η τρανσοφοβική επίθεση της Ελεονώρας Μελέτη". Που είναι η επίθεση, αν είναι τρανσοφοβική; Και δεύτερον, είσαι δημοσιογράφος και μιλάς για έναν ευρωβουλευτή δεν είπα αυτή τη δήλωση στην εκπομπή "Πρωινή μελέτη" του 2008 για να τη χρεωθώ ως παρουσιάστρια. Τη χρεώνομαι, αυτή τη στιγμή, ως ευρωβουλευτής".

"Έχεις μπει εσύ μέσα στο προφίλ μου, όπου όλα είναι δημόσια, να δεις αν ο ισχυρισμός σου συμφωνεί με την ψηφοφορική μου συμπεριφορά; Γιατί αν μπεις, θα δεις ότι καταρρίπτεται αυτό που λες, αυταπόδεικτα, από αυτά που έχω ψηφίσει όλον αυτόν τον καιρό".

“Άρα πως βγαίνεις έτσι αυθαίρετα και δημιουργείς, αυτή τη στιγμή, αυτή τη θολούρα γύρω από τη δική μου την αρμοδιότητα, το δικό μου κοινοβουλευτικό έργο; Αυτό δεν θα το αφήσω έτσι, σ’ αυτό θα κινηθώ νομικά” πρόσθεσε, ακόμα, η Ελεονώρα Μελέτη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη στο Youtube.