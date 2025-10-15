Ο Βασίλειος Κωστέτσος, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια εφιαλτική εμπειρία που έζησε το 2006. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά ανάφλεξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οχημάτων, ο σχεδιαστής δημοσίευσε φωτογραφίες από το δικό του όχημα, το οποίο είχε αρπάξει φωτιά ξαφνικά, παγιδεύοντάς τον μέσα.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πόσο κοντά βρέθηκε στον θάνατο.

«Σας δείχνω τις φωτογραφίες από το jeep μου που πήρε φωτιά ξαφνικά και μάλιστα μία εβδομάδα μετά το σέρβις και κλειδώθηκα μέσα! Ευτυχώς μπόρεσα και έσπασα το παράθυρο και βγήκα! Θα είχα καεί ζωντανός!»

Το περιστατικό συνέβη με το τζιπ του,λίγες μόνο ημέρες μετά τον προγραμματισμένο του έλεγχο.

«Από την Αγγλία το παραδέχτηκαν ότι ήταν ελαττωματική παρτίδα των Land Rover και έπρεπε να μου το αλλάξουν, αλλά εδώ στην Αθήνα έκαναν το κορόιδο…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλειος Κωστέτσος στην προσωπική του σελίδα στο Instagram.