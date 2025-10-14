Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποκάλυψη για τη χυλόπιτα της γυναίκας του

Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης έδωσε στο «The 2Night Show» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς γνώρισε τη σύζυγό του, Μαράια.

«Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα στον εαυτό μου ότι τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί και της είπα “εντάξει θα μείνουμε φίλοι, αν χρειαστείς ποτέ τίποτα να μου στείλεις μήνυμα”», ανέφερε αρχικά ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου, όπου τη συμπάθησε πάρα πολύ η μητέρα μου. Μαγείρευε με τη μητέρα μου. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, όπου μου έλεγε πόσο ευγενικό κορίτσι είναι. Μάλιστα με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα μου. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν μου αρέσει, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα της έλεγα “σε παρακαλώ”. Τώρα όχι, αποκλείεται. Για να μην φάω παντόφλα είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου που είναι το καλύτερο δώρο ζωής. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Αλλά εγώ είμαι μια χαρά εδώ».

«Αν δεν ήταν η Μαράια, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω», τόνισε για τη σύζυγό του.

«Σπανούλης και Διαμαντίδης από τους καλύτερους όλων των εποχών»

«Πρέπει να σου αρέσει η προπονητική γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες, αλλά δεν μπορούν να “διαβάσουν” καλά το παιχνίδι», ανέφερε για τη θέση του προπονητή την οποία βλέπει θετικά.

«Πιστεύω ότι ο Σπανούλης είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Ευρώπη. Και ο Διαμαντίδης για να μην τον αφήσουμε απ΄έξω. Μπορεί ο Διαμαντίδης όταν τελείωσε την καριέρα του να αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του, παρόλο που είχε το χάρισμα να “διαβάζει” το παιχνίδι. Και εγώ αν λείπω για 20 χρόνια από την οικογένειά μου, έχω χάσει δηλαδή σημαντικές στιγμές τους όπως γενέθλια και Χριστούγεννα, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δεν θέλω να το κάνω για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής. Ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης πολύ καλός προπονητής, του αρέσει να μιλάει πολύ. Θα ήταν τρομερός στα αποδυτήρια».

«Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου στον μάνατζέρ μου, είμαι πιστός»

Για το γεγονός ότι δεν άλλαξε μάνατζερ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε: «Αλήθεια είναι ότι κράτησα τον μάνατζερ μου. Ο Γιώργος Πάνου με ήξερε, ήρθε σε ένα παιχνίδι και με είδε. Είχα ταλέντο και ήμουν καλός συμπαίκτης, μου μίλησε. Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Είχα ένα μικρό πρόβλημα υγείας εγώ και η μητέρα μου και μας βοήθησε, επειδή δεν έτρωγα καλά, κοιμόμουν στο γήπεδο. Με βοήθησε να αλλάξω τη δίαιτά μου. Μας έπαιρναν με τη γυναίκα του ψώνια και τα έφερναν σπίτι μου. Μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι, που τότε όταν τα είδα νόμιζα ότι ήταν εκατομμύρια. Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός».