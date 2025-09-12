Το μοντέλο του Sports Illustrated Swimsuit, Μπρουκς Νέιντερ, φέρεται να είχε ρομαντικές σχέσεις με τους δύο φιναλίστ του US Open 2025, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six. Η 28χρονη σταρ της νέας reality σειράς του Hulu, «Love Thy Nader», φέρεται να έβγαινε παράλληλα με τους κορυφαίους τενίστες του τουρνουά, τον Νο1 και Νο2 της κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ. Το ρομαντικό της «παιχνίδι» είχε γίνει θέμα συζήτησης από τον προηγούμενο μήνα, όταν η αδελφή της, Γκρέις Αν Νέιντερ, αποκάλυψε στο SiriusXM’s Page Six Radio ότι η Μπρουκς είχε έναν «μικρό κατάλογο» από υποψήφιους συντρόφους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το μοντέλο διατηρούσε επαφές με περισσότερους από έναν άνδρες κατά τη διάρκεια του US Open.

Η Γκρέις Αν δήλωσε ότι η Μπρουκς έβγαινε με άνδρες από «κάθε γήπεδο και κερκίδα», αλλά «όχι από το ΝΒΑ». Μάλιστα, άφησε και υπονοούμενο για τον Ιταλό τενίστα, Σίνερ, λέγοντας ότι το όνομά του «ομοιοκαταληκτεί με winner». Με χιούμορ η αδελφή του μοντέλου σχολίασε: «Υπάρχουν πολλοί παίκτες στο παιχνίδι», με την Μπρουκς να της απαντάει: «Σταμάτα να μιλάς! Θα σε χτυπήσω όταν φτάσουμε σπίτι». Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης, ενώ αργότερα ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ ρώτησε ευθέως την Μπρουκς αν βγαίνει με τον Σίνερ, με εκείνη να αντιδρά νευρικά, λέγοντας: «Αυτό είναι ανάκριση; Φοβάμαι πολύ τώρα», αλλά πρόσθεσε ότι ο Κίμελ ήταν «κοντά στην αλήθεια».

Η Γκρέις Αν στη συνέχεια έκανε την ανατροπή, αποκαλύπτοντας στο «E!» ότι η αδελφή της φλερτάρει τελικά με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του 24χρονου Σίνερ, αφήνοντας τους θαυμαστές να μαντεύουν ποιος είναι ο πραγματικός της σύντροφος. Κατά τη διάρκεια του US Open, η Μπρουκς καθόταν στην πρώτη σειρά όταν ο Αλκαράθ, 22 ετών, αγωνίστηκε με τον Άρθουρ Ρίντερνεκ στις 31 Αυγούστου, ενώ ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Σίνερ στον τελικό στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι εκπρόσωποι της Νέιντερ δεν θέλησαν να σχολιάσουν, ενώ οι εκπρόσωποι του Αλκαράθ και του Σίνερ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Προηγουμένως, η Μπρουκς είχε συνδεθεί με τον χορευτή του «Dancing With the Stars», Γκλεμπ Σαβτσένκο, αλλά χώρισαν τον Απρίλιο μετά από μία παθιασμένη σχέση με συνεχείς επανασυνδέσεις οκτώ μηνών. Επίσης, ήταν παντρεμένη με τον επενδυτή ακινήτων Μπίλι Χέιρ, αλλά χώρισαν το 2024 και το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε έναν χρόνο αργότερα. Επιπλέον, η Νέιντερ είχε βγει και με τον πρώην quarterback του NFL, Τομ Μπρέιντι, με τον οποίο συναντήθηκε στο ετήσιο πάρτι της 4ης Ιουλίου του Μάικλ Ρούμπιν το 2024.

Από την πλευρά του, ο Κάρλος Αλκαράθ εθεάθη να γιορτάζει τη νίκη του στο US Open με φίλους, οικογένεια και μοντέλα στο δημοφιλές ιδιωτικό κλαμπ Chez Margeaux την Κυριακή, κλείνοντας ένα αθλητικό και παράλληλα ρομαντικό κεφάλαιο γεμάτο εντάσεις και φήμες για την Μπρουκς Νέιντερ.