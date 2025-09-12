Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Όπως σημείωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη. «Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές», εξήγησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με πουκάμισο από τον οίκο Dior και μπλε γυαλιά ηλίου.