Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης έχει ξεκινήσει και οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία του, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά έναντι της σοβαρής νόσησης, αλλά και για να προληφθούν σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν, μια δυνητική απειλή ακόμη για τη ζωή όταν πρόκειται για άτομα με αυξημένη ευαλωτότητα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης συστήνεται ιδιαίτερα για τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών, τα παιδιά άνω των 5 ετών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες, τις εγκυμονούσες, λεχωΐδες και θηλάζουσες, τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, τα παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη, τα άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα.

Επιπλέον, συστήνεται ιδιαιτέρως σε κλειστούς πληθυσμούς, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων, αστέγους, καθώς και όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Τι να φάτε και να πιείτε πριν από το εμβόλιο

Τα αντιγριπικά εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και χορηγούνται και στα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο για όσους εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές παρενέργειες, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι πιο συχνές είναι ήπιες και παροδικές — χαμηλός πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και ναυτία. Αυτές οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες και αποτελούν ένδειξη ότι το εμβόλιο λειτουργεί, «εκπαιδεύοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τον ιό.

Το τι τρώτε και πίνετε πριν και μετά το εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ανταποκριθεί πιο ομαλά και να μειωθούν αυτές οι αντιδράσεις. Για όσους φοβούνται ότι μπορεί να ζαλιστούν ή να αισθανθούν αδυναμία, συνήθως λόγω φοβίας στις βελόνες, ειδικοί στο MedicalNewsToday συστήνουν καλή ενυδάτωση και ένα ελαφρύ, ισορροπημένο γεύμα πριν τον εμβολιασμό.

Το νερό ή τα αφεψήματα βοτάνων βελτιώνουν την κυκλοφορία και διατηρούν τον όγκο του αίματος, προλαμβάνοντας την πτώση της πίεσης. Ένα σνακ που περιέχει πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες – όπως μπανάνα με φυστικοβούτυρο, γιαούρτι με βρώμη ή ψωμί ολικής άλεσης – σταθεροποιεί το σάκχαρο και μειώνει την πιθανότητα να αισθανθείτε αδυναμία ή ζάλη.

Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να εντείνει τη ζάλη. Γι’ αυτό πολλοί προτείνουν νερό ή ροφήματα με ηλεκτρολύτες ως απλό αλλά αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης. Η διατροφή δεν αλλάζει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ανταποκριθεί πιο ομαλά.

Τι να φάτε μετά το εμβόλιο και γιατί

Μετά τον εμβολιασμό, το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται για να παράγει αντισώματα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει φυσιολογική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, που μπορεί να προκαλέσουν ήπια συμπτώματα.

Γι’ αυτό, ένα ισορροπημένο γεύμα πλούσιο σε βασικά θρεπτικά συστατικά είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει:

Αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζει την ανάρρωση του ανοσοποιητικού, μειώνει τις πιθανές παρενέργειες και βελτιστοποιεί την απόκριση στο εμβόλιο.

Επίσης τρόφιμα όπως κουρκουμάς και λιπαρά ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3 βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονής χωρίς να μειώνουν την ανοσολογική ανταπόκριση.

Γιατί είναι σημαντική η ενυδάτωση μετά το εμβόλιο

Η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι εξίσου κρίσιμη μετά τον εμβολιασμό. Η καλή κυκλοφορία του αίματος διευκολύνει τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και ανοσοκυττάρων, βοηθώντας το σώμα να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά.

Η ενυδάτωση μπορεί επίσης να μειώσει πονοκεφάλους, κόπωση και μυϊκούς πόνους, καθώς και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματος. Νερό, αφεψήματα ή ζωμοί βοηθούν στη διαχείριση ήπιων συμπτωμάτων μετά το εμβόλιο. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον για το ανοσοποιητικό σύστημα.

Διατροφή για όλη τη διάρκεια της εποχής της γρίπης

Ακόμη κι αν το εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο νόσησης ή επιπλοκών, δεν προσφέρει απόλυτη προστασία. Έτσι, μια αντιφλεγμονώδης, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή είναι απαραίτητη όλη τη σεζόν.

Τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες, ψευδάργυρο, σελήνιο και βιταμίνες A, C και E ενισχύουν την παραγωγή αντισωμάτων και τη συνολική ανθεκτικότητα του ανοσοποιητικού. Η σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης ή σοβαρής νόσησης από τη γρίπη.