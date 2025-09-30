Λίγο βάρος στο κεφάλι, ξηρός λαιμός, μια ξαφνική κόπωση… Όταν νιώθετε ότι σας «τριγυρίζει» κάποιο κρυολόγημα, ίσως αναρωτιέστε εάν μπορείτε να το προλάβετε πριν σας ρίξει στο κρεβάτι. Ναι, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που παρότι δεν μπορούν να αποτρέψουν το κρυολόγημα, μπορούν να μειώσουν την ένταση των συμπτωμάτων και να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να αναρρώσει πιο γρήγορα.

Ειδικοί στο Health επισημαίνουν 9 πρακτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσετε το κρυολόγημα από την πρώτη στιγμή…

1. Μέλι σκέτο ή μέσα σε ζεστό τσάι ή νερό

Το μέλι μπορεί να απαλύνει τον βήχα, ενώ έχει και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Μειώνει τον ερεθισμό και τη φλεγμονή στους αεραγωγούς. Καταναλώστε 1–2 κουταλιές μέλι σκέτο ή ανακατέψτε το σε ζεστό τσάι ή νερό. Είναι ασφαλές για ενήλικες και παιδιά, αλλά μην το δίνετε σε βρέφη κάτω των 12 μηνών, γιατί μπορεί να προκαλέσει βρεφική αλλαντίαση.

2. Πιείτε πολλά υγρά

Η καλή ενυδάτωση ανακουφίζει από τον πονόλαιμο και τη βουλωμένη μύτη. Προτιμήστε νερό και φυσικούς χυμούς. Αποφύγετε τα καφεϊνούχα ποτά και το αλκοόλ. Αν ο λαιμός είναι πολύ ερεθισμένος, δοκιμάστε να αφήνετε παγάκια να λιώνουν στο στόμα σας. Παρότι φαίνεται αντίθετο με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τους μύθους για τον πονόλαιμο, τα παγάκια βοηθούν στην αγγειοσύσπαση, μειώνοντας τη ροή του αίματος, περιορίζοντας την έκταση της φλεγμονής και του οιδήματος, που προκαλεί τον πόνο. Επίσης ο πάγος έχει τοπικά αναισθητοποιητική δράση και προσφέρει προσωρινή ανακούφιση.

3. Κάντε ελαφριά κίνηση

Η ήπια άσκηση μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό. Αντί για τρέξιμο, προτιμήστε έναν χαλαρό περίπατο ή γιόγκα. Αποφύγετε την άσκηση αν έχετε πυρετό, ρίγη, έντονο βήχα ή μυϊκούς πόνους. Σε περίπτωση χρόνιας πάθησης (άσθμα, ΧΑΠ, καρδιοπάθεια), συμβουλευτείτε γιατρό πριν γυμναστείτε.

4. Τρώτε θρεπτικές τροφές

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη (άπαχο κρέας, ψάρι, όσπρια), δημητριακά ολικής άλεσης και πολλά φρούτα και λαχανικά γεμάτα αντιοξειδωτικά.

5. Απολαύστε ζεστή σούπα

Η κοτόσουπα είναι κλασική επιλογή που όχι μόνο ανακουφίζει, αλλά φαίνεται να έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Αν δεν τρώτε κρέας, προτιμήστε λαχανόσουπα ή φακές, που επίσης δυναμώνουν το ανοσοποιητικό.

6. Κάντε γαργάρες με αλατόνερο

Διαλύστε μισό κουταλάκι αλάτι σε ένα ποτήρι ζεστό νερό και κάντε γαργάρες αρκετές φορές την ημέρα. Βοηθά στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Δεν συνιστάται για μικρά παιδιά που υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν το αλατόνερο, καθώς δεν μπορούν να το φτύσουν.

7. Ξεκουραστείτε

Η ξεκούραση είναι κρίσιμη. Μείνετε σπίτι αν μπορείτε, όχι μόνο για να αναρρώσετε πιο γρήγορα, αλλά και για να μη μεταδώσετε τον ιό στους άλλους. Τις πρώτες μέρες είστε πιο μεταδοτικοί, γι’ αυτό πλένετε συχνά τα χέρια σας και χρησιμοποιείτε αντισηπτικό. Επίσης φορέστε μάσκα και απομονωθείτε, εάν έχετε covid.

8. Χρησιμοποιήστε φάρμακα χωρίς συνταγή

Παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη (π.χ. Depon, Panadol) μειώνουν τον πόνο και τον χαμηλό πυρετό. Αντιισταμινικά ή αποσυμφορητικά βοηθούν με τη βουλωμένη μύτη και τα υγρά μάτια. Μην δίνετε φάρμακα για το κρυολόγημα σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Για παιδιά μεγαλύτερα, συμβουλευτείτε πάντα παιδίατρο και χρησιμοποιείτε ειδικά παιδιατρικά σκευάσματα.

9. Δοκιμάστε ρινικό σπρέι

Τα σπρέι με φυσιολογικό ορό μπορούν να ενυδατώσουν τη μύτη και να βοηθήσουν στη ρευστοποίηση της βλέννας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, κάντε πρώτα ένα ζεστό ντους ώστε οι υδρατμοί να ανοίξουν τις αναπνευστικές οδούς.

Πότε να καλέσετε γιατρό

Το κρυολόγημα συνήθως διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, αν και κάποια συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν έως και 14 ημέρες. Με τις παραπάνω απλές κινήσεις μπορείτε να ανακουφιστείτε και να αναρρώσετε πιο γρήγορα.

Αν όμως τα συμπτώματα επιμένουν για πολλές ημέρες ή χειροτερεύουν, ή αν εμφανιστούν ασυνήθιστα συμπτώματα, είναι καλό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, ιδιαίτερα εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου (παιδιά <5 ετών, άτομα >65 ετών, έγκυες, άτομα με άσθμα, διαβήτη ή καρδιακά προβλήματα) και εμφανίσετε ρίγη, πυρετό και μυαλγίες