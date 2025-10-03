Καθώς αλλάζει ο καιρός και έρχονται τα κρύα και οι βροχές, αρκετός κόσμος αρχίζει να βήχει ή να φταρνίζεται, αλλά και να παρουσιάζει άλλα συμπτώματα, αφού οι ιώσεις και τα κρυολογήματα κάνουν έντονη την εμφάνισή τους.

Πώς, όμως, μπορεί κανείς να καταλάβει αν πρόκειται για ένα απλό κρυολόγημα, για γρίπη ή Covid-19, και τι μπορεί να κάνει για να νιώσει καλύτερα;

Ο γιατρός Όσκαρ Ντιουκ, που εμφανίζεται συχνά και στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων στο BBC Morning Live, μοιράζεται τις συμβουλές του.

Προκαλεί το κρύο κρυολόγημα;

Η έρευνα για το πόσο επηρεάζει το κρύο το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ωστόσο, οι πιο σκοτεινές και κρύες μέρες μάς οδηγούν σε κλειστούς, ζεστούς χώρους -και αυτό το περιβάλλον είναι ιδανικό για ιούς.

Την ίδια περίοδο, τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σχολεία και παιδικοί σταθμοί είναι γεμάτα ιούς, που καταλήγουν να μεταφέρονται στο σπίτι.

Το ίδιο ισχύει και για τους πρωτοετείς φοιτητές, όπου η στενή επαφή, το ποτό και τα ξενύχτια αποδυναμώνουν περαιτέρω το ανοσοποιητικό.

Είναι κρυολόγημα, γρίπη ή Covid;

Πολλά συμπτώματα μοιάζουν. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές:

Κρυολόγημα : έρχεται σταδιακά, επηρεάζει κυρίως μύτη και λαιμό. Συχνά υπάρχει «γαργάλημα» στο πίσω μέρος του στόματος ή πίεση στο αυτί. Αν κατέβει στους πνεύμονες, εμφανίζεται ενοχλητικός βήχας. Παρά τα συμπτώματα, συνήθως συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας.

: έρχεται σταδιακά, επηρεάζει κυρίως μύτη και λαιμό. Συχνά υπάρχει «γαργάλημα» στο πίσω μέρος του στόματος ή πίεση στο αυτί. Αν κατέβει στους πνεύμονες, εμφανίζεται ενοχλητικός βήχας. Παρά τα συμπτώματα, συνήθως συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας. Γρίπη : εκτός από βήχα και πονόλαιμο, φέρνει πυρετό, μυαλγίες και εξάντληση. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά μένεις στο κρεβάτι, αλλά συχνά νιώθεις πως θέλεις να ξαπλώσεις.

: εκτός από βήχα και πονόλαιμο, φέρνει πυρετό, μυαλγίες και εξάντληση. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά μένεις στο κρεβάτι, αλλά συχνά νιώθεις πως θέλεις να ξαπλώσεις. Covid: έχει παρόμοια συμπτώματα με τη γρίπη, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Τα νεότερα στελέχη Stratus και Nimbus προκαλούν «κοφτερό» πονόλαιμο και συχνά διάρροια.

Σύσταση: μείνετε σπίτι, ξεκουραστείτε και αναρρώστε. Αν έχετε υποκείμενα νοσήματα, δύσπνοια ή τα συμπτώματα δεν υποχωρούν σε τρεις εβδομάδες, συμβουλευτείτε γιατρό.

Πώς να βοηθήσετε τον οργανισμό σας;

Παρακεταμόλη / ιβουπροφαίνη: μειώνουν τον πυρετό και τον πόνο. Προσοχή όμως, πολλά σιρόπια περιέχουν ήδη παρακεταμόλη.

Βιταμίνη C: εκτός αν έχετε έλλειψη, η σημασία της είναι περιορισμένη. Σημαντικότερη είναι η ισορροπημένη διατροφή.

Βιταμίνη D: ειδικοί συνιστούν συμπλήρωμα τους χειμερινούς μήνες λόγω έλλειψης ήλιου.

Αποσυμφορητικό σπρέι: προσφέρει άμεση ανακούφιση, αλλά μην το χρησιμοποιείτε πάνω από 4–5 ημέρες, γιατί μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση.

Κοτόσουπα: δεν νικά τον ιό, αλλά η ζεστασιά ανακουφίζει τον λαιμό και βοηθά στην ενυδάτωση.