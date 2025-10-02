Στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις δεν καταγράφεται κανένας θάνατος από COVID-19. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εβδομάδα 22-28 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ από γρίπη και κανένας θάνατος από γρίπη και COVID-19

Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Μικρή αύξηση παρουσίασε την εβδομάδα 22-28 Σεπτεμβρίου.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στις ελεγχθείσες περιοχές, το επίπεδο του φορτίου παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) μετά την εβδομάδα 15/2025 κινείται κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ