Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει την ορμή που είχε από τη νίκη επί της Ρεάλ και υπέκυψε στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός που είχε δημιουργήσει το νικητήριο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν στάθηκαν αρκετά για να κρατήσουν την ομάδα σε θετικό μομέντουμ.

Ο Εργκίν Άταμαν εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι και εξήγησε τους παράγοντες που οδήγησαν στην ήττα, αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν και διαβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους του.

Αναλυτικά: «Πολυ physical παιχνίδι και επιθετικό από την Παρτίζαν. Ο λόγος ίσως να είναι οτι ερχόμασταν από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ και χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Επίσης έχουμε βετεράνους στην ομάδα όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που τα έδωσαν όλα στην ομάδα. Δεν είχαμε ενέργεια να ματσάρουμε το physicality της Παρτίζαν».

Για τον Ναν και την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Ναν, περιμένουμε κάθε εβδομάδα το πότε θα επιστρέψει. Είμαι εδώ για να απαντήσω μόνο από γύρω από το παιχνίδι».

Για τους λόγους της ήττας: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί μας είναι ο Σλούκας και ο Σορτς και οι παίκτες της Παρτίζαν έπαιξαν καλή άμυνα πάνω τους».

Σχετικά με το σκηνικό με τον Ρογκαβόπουλο: «Είναι συναισθηματικό το κομμάτι του Ρογκαβόπουλου, είναι νορμάλ, μπορεί να συμβεί. Ήταν φορτισμένος από την πορεία του παιχνιδιού».

Για το αν η ομάδα θα βρει τρόπο να αντιστρέψει την κατάσταση: «Όλες οι ομάδες είναι έτσι στην EuroLeague με μερικές εξαιρέσεις. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας».