Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον οχηματοπομπής γερουσιαστή της Κολομβίας την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους σωματοφύλακές του. Η ενέργεια αυτή εντείνει τους φόβους ότι η χώρα πλησιάζει ξανά σε περίοδο πολιτικής βίας, ενόψει των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.

Ο γερουσιαστής Χάιρο Καστεγιάνος (Πράσινοι), που διεκδικεί την επανεκλογή του τον Μάρτιο, δεν ήταν παρών όταν έγινε η επίθεση.

Ομάδα του κυκλοφορούσε στον νομό Αράουκα (βορειοανατολικά), όπου έχει ισχυρή παρουσία ο ELN, όταν το ένα όχημα υπέστη επίθεση και άλλο εκλάπη.

MISERABLES cobardes!!! Este atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos En Arauca deja dos personas asesinadas !!!!! que más pruebas quieren para demostrar que le entregaron el país a los violentos, y ojo que estamos en plena época electoral. Solidaridad… pic.twitter.com/sJJooMkLv6 — Alirio Barrera🐴 (@JAlirioBarreraR) February 5, 2026

«Μόλις μίλησα με τον γερουσιαστή Χάιρο Καστεγιάνος, είναι καλά αλλά συγκλονισμένος (…) για τον θάνατο των δυο σωματοφυλάκων του», ανέφερε μέσω X ο κολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.

He hablado con el senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su… pic.twitter.com/uHLEQOMXqH — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 5, 2026

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο γερουσιαστής δεν είχε δεχτεί απειλές.

Το τελευταίο διάστημα διάφορες πηγές και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει πως κινδυνεύει η ασφάλεια υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου και στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. Σχεδόν το ένα τρίτο των κοινοτήτων της Κολομβίας βρίσκεται σε κατάσταση «συναγερμού» εξαιτίας του κινδύνου πολιτικής βίας, σύμφωνα με αποστολή εκλογικών παρατηρητών.

#ATENCIÓN | Se reporta un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca.

Dos de sus escoltas habrían muerto.

La precandidata Paloma Valencia asegura que “nadie sabe el paradero del senador” pic.twitter.com/SVPPzx5ypR — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 5, 2026

Η δολοφονία του Μιγκέλ Ουρίμπε, διεκδικητή του χρίσματος της δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο οποίος υπέκυψε τον Αύγουστο στα βαριά τραύματα που υπέστη όταν τον πυροβόλησε έφηβος στην Μπογοτά τον Ιούνιο, ανακίνησε τις μνήμες της περιόδου των αθρόων πολιτικών δολοφονιών, τα χρόνια του 1980 και του 1990, καθώς η βία στη χώρα έχει αναζωπυρωθεί.

Παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν το κράτος και οι FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) το 2016, ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να δρουν σε διάφορους τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Χρηματοδοτούνται χάρη στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες κι επιδιώκουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών με απειλές ή επιθέσεις εναντίον υποψηφίων.

Κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) συγκρούονται με διαφωνούντες των πρώην FARC για τον έλεγχο οδών διακίνησης κοκαΐνης –η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της λευκής σκόνης αυτής στον κόσμο–, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο επικεφαλής ενός από τα ισχυρότερα μέτωπα του ELN, ο Γουστάβο Ανίβαλ Χιράλδο, γνωστός επίσης με το nom de guerre «Παμπλίτο», συγκαταλέγεται σε τρεις βαρόνους των ναρκωτικών που έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα πως καταδιώκουν πλέον από κοινού δυνάμεις των ΗΠΑ και της Κολομβίας.