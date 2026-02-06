Περισσότεροι από 140.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους μέσα σε περίπου μία εβδομάδα στο βορειοδυτικό Μαρόκο, εξαιτίας των ασυνήθιστα σφοδρών βροχοπτώσεων. Οι αρχές κήρυξαν ολόκληρες επαρχίες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρει η επικαιροποιημένη έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Πέμπτη.

Η αγροτική επαρχία Λαράς, κάπου εκατό χιλιόμετρα νότια από την Ταγγέρη (βόρεια), συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα πιο σφοδρά καιρικά φαινόμενα.

الحمدلله على الحملة الاستباقية للسلطات المغربية التي قامت باخلاء المناطق المهددة و المتضررة قبل بداية السيول ، اللهم لطفك اللهم خفف ما نزل#المغرب #فيضانات_المغرب#Flood #Leonardo #Morocco pic.twitter.com/wOnZus48Ax — 𝑯𝒐𝒖𝒅𝒂 (@HoudaB4X) February 5, 2026

Στην περιοχή αυτή, στην Κασρ ελ Κεμπίρ, κάτοικοι, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, παγιδεύτηκαν στις οροφές των σπιτιών τους, προτού διασωθούν σε επιχειρήσεις της βασιλικής χωροφυλακής, που χρησιμοποίησε βάρκες.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, καθώς και σφοδροί ριπαίοι άνεμοι, αναμενόταν να συνεχιστούν χθες και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανέφερε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Συνολικά 143.164 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την περασμένη Παρασκευή, στο «πλαίσιο προληπτικών επεμβάσεων για να προστατευτούν ζωές», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Intervention of helicopters from the Royal Moroccan #Gendarmerie Aerial Group 🇲🇦 in operations to evacuate populations and distribution of food packages to populations isolated by #flood-waters #Morocco #Maroc 📹 @FAR_Maroc_ pic.twitter.com/gnCLcLPMRR — ۞ Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@KOMARMIES) February 5, 2026

Στην επαρχία Σίντι Κάσεμ, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την Κασρ ελ Κεμπίρ, πάνω από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα–σε κάποιες περιπτώσεις, με ελικόπτερα. Πολλοί δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από τα νερά και καλλιέργειες πλημμύρισαν επίσης, ανάμεσά τους χωράφια με λεμονιές.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει κατοίκους να κυκλοφορούν με μεγάλη δυσκολία σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, κάποιες φορές με τρακτέρ ή δίτροχα, σε μισοβυθισμένους δρόμους.

🇲🇦 More than 50,000 evacuate northern Moroccan city after flooding



More than 50,000 people have been displaced from their homes across northern Morocco due to severe weather and heavy rainfall. The floods have killed seven in nearby countries Tunisia and Algeria. pic.twitter.com/CT4mu7LfSR — AFP News Agency (@AFP) February 4, 2026

Κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα από γειτονικές επαρχίες, στις πεδιάδες Λούκος και Γάριμπ, στις εκβολές των ποταμών Λούκος και Σίμπου στον Ατλαντικό.

Η φουσκοθαλασσιά στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες διατάραξε την εκροή των νερών των δυο ποταμών, εξηγούσε προχθές Τετάρτη κυβερνητικός αξιωματούχος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο 2M.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι, στις ακτές στον Ατλαντικό, εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών· επρόκειτο για τον πιο βαρύ απολογισμό πλημμυρών αυτού του είδους την τελευταία δεκαετία στο βασίλειο.

Στο Μαρόκο οι υδρικές ροές που καταγράφτηκαν κατά τους τελευταίους πέντε μήνες ξεπέρασαν τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δέκα χρόνων, τόνιζε στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργείο Υδάτινων Πόρων στο Γαλλικό Πρακτορείο, έπειτα από επτά συναπτά έτη ξηρασίας στη χώρα.