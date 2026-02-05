Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγράφηκε την Πέμπτη 05/02, σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Οινόφυτα.

Ένας 23χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε βαριά όταν τα κάτω άκρα του καταπλακώθηκαν από βαριά αντικείμενα κατά τη διάρκεια εργασίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί ακόμη δύο σοβαρά ατυχήματα στη Βοιωτία, ένα από τα οποία με θύματα εργαζόμενους σε μεγάλες βιομηχανίες. Τα τοπικά Εργατικά Κέντρα επαναλαμβάνουν την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

«Αύξηση των ελέγχων και των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πριν θρηνήσουμε το επόμενο θύμα! Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτα και να τηρούνται απαρέγκλιτα, δυστυχώς και εκ των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ότι είτε είναι ανεπαρκή είτε δεν υπάρχουν καθόλου, καθώς δε γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, αφού όπως αναφέρουν είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες της Τεχνικής και Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας».