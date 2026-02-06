Ένα νεογέννητο παιδί κατέληξε λόγω λοίμωξης από λιστέρια, που πιθανόν συνδέεται με την κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος από τη μητέρα του κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Οι αρχές του Νέου Μεξικού προειδοποίησαν αυτήν την εβδομάδα το κοινό να αποφεύγει την κατανάλωση μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, μετά τον θάνατο του βρέφους.

Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για μη παστεριωμένο γάλα έχει αυξηθεί, τροφοδοτούμενη από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από την υποστήριξη που προσφέρει η κίνηση «Make America Healthy Again» του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Λιγοστά είναι τα στοιχεία που έδωσαν οι αρχές για το νεογέννητο, λόγω περιορισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την αιτία θανάτου, αλλά «η πιο πιθανή πηγή μόλυνσης ήταν το μη παστεριωμένο γάλα», σύμφωνα με αξιωματούχο, όπως αναφέρει η New York Post.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι αρχές βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως ο χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης και οι αναφορές ότι η μητέρα κατανάλωνε μη παστεριωμένο γάλα κατά την εγκυμοσύνη.

Το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των λιστέριων, που μπορούν να προκαλέσουν αποβολή, θνησιγένεια, πρόωρο τοκετό ή θανατηφόρες λοιμώξεις στα νεογνά, ακόμα και αν η μητέρα εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Η παστερίωση — η διαδικασία θέρμανσης του γάλακτος σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να σκοτωθούν τα μικρόβια — μπορεί να προλάβει λοιμώξεις από λιστέρια και άλλους τύπους βακτηρίων και ιών.

Το μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να περιέχει μικρόβια που προκαλούν λοιμώξεις όπως γρίπη των πτηνών, βρουκέλλα, φυματίωση, σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο, κρυπτοσπορίδιο και E. coli. Πολλές από αυτές τις λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για μικρά παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.