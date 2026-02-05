Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή της, κατακτώντας το 6ο της στην ιστορία των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης στην Πορτογαλία, οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη επιβλήθηκαν με 15-8 της Ιταλίας, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελλάδα μετρά πλέον συνολικά 2 χάλκινα και 4 ασημένια μετάλλια στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το χρυσό πήγε στην Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-13 στα πέναλτι, σε έναν συναρπαστικό μεγάλο τελικό.

Η απονομή για την ελληνική ομάδα έγινε αμέσως μετά τον τελικό, με τον Γιάννη Βρούτση να δίνει τα μετάλλια στις παίκτριες. Στην κορυφαία επτάδα του τουρνουά ξεχώρισαν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και η Ελένη Ξενάκη, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις.