Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έφτασε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Ομάν για συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αράγκτσι «έφτασε στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, για να συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο πυρηνικών συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία».

Ο Αράγκτσι πρόκειται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει διπλωματική πρόοδο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και σε άλλα θέματα, ενώ δεν αποκλείει στρατιωτική δράση.