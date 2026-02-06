Στις αστυνομικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών (UNPOL), που παραμένουν «βασικό συστατικό της ειρηνευτικής δράσης του ΟΗΕ και διαδραματίζουν αναντικατάστατο ρόλο στην εκπλήρωση των εντολών του», αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν Πιερ Λακρουά, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του ΣΑ ΟΗΕ για το θέμα.

Υπογράμμισε ότι η ειρηνευτική δράση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, επισημαίνοντας ότι η πολυμέρεια αντιμετωπίζει «πρωτοφανείς πιέσεις», ενώ οι αποστολές καλούνται να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Η εν εξελίξει συνολική αναθεώρηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, κατ’ εντολή του Συμφώνου για το Μέλλον, προσφέρει -όπως ανέφερε- «μια καθοριστική ευκαιρία να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε, χρηματοδοτούμε και στηρίζουμε τις αποστολές μας», ώστε η ειρηνευτική δράση να παραμείνει «κατάλληλη για τον σκοπό της, πολιτικά εδραιωμένη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πληθυσμών που υπηρετούμε».

Ο κ. Λακρουά προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κρίση ρευστότητας έχει επιβάλει σημαντικά μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων προσωπικού και επαναπατρισμών, τα οποία επηρέασαν άμεσα την υλοποίηση των εντολών και την προστασία των αμάχων. Παρά τους περιορισμούς, οι αποστολές, ανέφερε, προσπάθησαν να μετριάσουν τις επιπτώσεις μέσω «τολμηρών καινοτομιών και εσωτερικών αναδιοργανώσεων».

Παρουσιάζοντας την ανανεωμένη στρατηγική Action for Peacekeeping Plus, ανέπτυξε τις νέες προτεραιότητες. Οι πολιτικές λύσεις παραμένουν στο επίκεντρο, με την UNPOL να στηρίζει τους θεσμούς των κρατών υποδοχής και την ασφάλεια των εκλογών. Σε αποστολές όπως οι MINUSCA, MONUSCO, UNMISS και UNFICYP, ανέφερε, το έργο της αστυνομίας «ευθυγραμμίζεται με την πολιτική στρατηγική των αποστολών για την προώθηση της σταθερότητας και της συμφιλίωσης».

Στο πεδίο των πληροφοριών, οι αξιωματικοί της UNPOL είναι «καθοριστικοί για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους» μέσω της καθημερινής επαφής με τις κοινότητες.

Η συνεργασία με τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Νότιο Σουδάν αποσκοπεί στο να αναλάβουν οι αρχές τις ευθύνες τους «σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποινικής δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στην Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου το 2025, χαιρέτισε τις δεσμεύσεις για νέα εργαλεία απέναντι στο διασυνοριακό έγκλημα, τις κυβερνοαπειλές και την κλιματική ανασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η UNPOL είναι ειδικά τοποθετημένη για περιβάλλοντα με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και για την αντιμετώπιση εγκληματικής βίας, τονίζοντας ότι η αστυνόμευση «πρέπει να παραμείνει βασικό στοιχείο των μελλοντικών επιχειρήσεων ειρήνης».

Κλείνοντας, απέτισε φόρο τιμής στο προσωπικό που υπηρετεί με «αφοσίωση, επαγγελματισμό και θάρρος» σε ασταθή περιβάλλοντα. Κάλεσε τα μέλη να διασφαλίσουν ότι «οι εντολές θα συνοδεύονται από επαρκείς πόρους», να διατηρήσουν την πολιτική ενότητα και να εξοπλίσουν την UNPOL για τις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η ενεργός συμμετοχή του Συμβουλίου στην αναθεώρηση θα είναι κρίσιμη, τόνισε, για την εξεύρεση «καινοτόμων μοντέλων ανάπτυξης και βιώσιμων μηχανισμών χρηματοδότησης» και για την ενίσχυση «του κεντρικού ρόλου της αστυνόμευσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγ. Μπαλτά, στην τοποθέτησή της τόνισε τον σημαντικό ρόλο των αστυνομικών δυνάμεων του ΟΗΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Υποστήριξε την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών -συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης- στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των αστυνομικών δυνάμεων του ΟΗΕ.

Υπογράμμισε επίσης ότι η πρωτοβουλία UN80 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την αναθεώρηση των εντολών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, με τελικό στόχο να καταστούν πιο λειτουργικές, αποτελεσματικές και προσανατολισμένες προς απτά αποτελέσματα.

Ακόμη, υποστήριξε την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των γυναικών στην αστυνομική δύναμη του ΟΗΕ.