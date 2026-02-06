Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένα ασημί σεντάν έπεσε πάνω στο κατάστημα 99 Ranch Market στη γειτονιά Westwood τους Λος Άντζελες το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο οδηγός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά πέρα από το ότι πρόκειται για μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα, χτύπησε αρχικά έναν ποδηλάτη και συνέχισε για περίπου ένα τετράγωνο πριν συγκρουστεί με το σούπερ μάρκετ, παγιδεύοντας κάτω από το όχημα αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν πως η σύγκρουση ήταν εσκεμμένη.

Δύο άνδρες, 30 και 55 ετών, και μία γυναίκα, 42 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τέσσερις ακόμη νοσηλεύτηκαν: δύο άνδρες 35 ετών σε κρίσιμη κατάσταση και δύο άνδρες, 37 και 38 ετών, με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο οδηγός και ο ποδηλάτης αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε η υπηρεσία.

Το περιστατικό συνέβη στις 12:11 το μεσημέρι στη διασταύρωση Westwood Boulevard και Rochester Avenue.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να υπέστη ο οδηγός κάποιο ιατρικό πρόβλημα, δήλωσε η Λίντσεϊ Λαντς, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες.

Το σεντάν χτύπησε τον ποδηλάτη καθώς διασταύρωνε τις οδούς Wellworth Avenue και Westwood Boulevard μπροστά από κατάστημα με ρούχα και μουσική, σύμφωνα με τον Σον Ντιβέκαρ, 32 ετών, διευθυντή λειτουργίας του καταστήματος.

«Δεν ξέρω πόσα καφέδες έχω πάρει από το φούρνο αυτό», είπε, αναφερόμενος στο bakery του σούπερ μάρκετ, εμφανώς συγκινημένος ακούγοντας τον αριθμό των θυμάτων.

Ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Μασούντ Αχμαντ, αναζητούσαν βίντεο από την κάμερα του καταστήματος που να δείχνει τον ποδηλάτη, ο οποίος φαινόταν να μην τραυματίστηκε σοβαρά και μίλησε με πυροσβέστες λίγο μετά τη σύγκρουση.

Η Μισέλ Νάβα, 35 ετών, που βρισκόταν στον όροφο του ΚΤ Σαλόν, περιέγραψε στο latimes ότι «άκουσε έναν τρελό θόρυβο». Οι άνθρωποι έτρεχαν έξω από το κατάστημα λόγω καπνού και λίγα λεπτά αργότερα είδε διασώστες να μεταφέρουν πτώματα καλύπτοντάς τα με λευκά σεντόνια.

Ένα ακόμη κατάστημα, το ΜΟΙ Νέιλς, κατέγραψε το χτύπημα του ποδηλάτη στην κάμερά του, όπως ανέφερε υπάλληλος στη ρεσεψιόν.

Η Τζόρτζι Μπλέιν, διαχειρίστρια ακινήτων που ζει κοντά, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι άκουσε δυνατούς θορύβους και νόμιζε ότι γινόταν κάποια διαδήλωση.

Η δημοτική σύμβουλος Κάτι Γιαροσλάβσκι, που εκπροσωπεί τη γειτονιά Westwood, ανέφερε ότι η ομάδα της παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εξέφρασε τη συμπαράστασή της σε τραυματίες και θύματα.

Η δήμαρχος Κάρεν Μπας ανακοίνωσε ότι ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων κατευθύνθηκε στο σημείο για να παρέχει υποστήριξη. «Η καρδιά μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το θανατηφόρο ατύχημα», δήλωσε, ευχαριστώντας τους πρώτους ανταποκριτές και καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το Τμήμα Κτιριακής Ασφάλειας και Συντήρησης του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε για να εκτιμήσει τη σταθερότητα του κτιρίου, αν και φαίνεται πως το αυτοκίνητο έπληξε κυρίως τα τζάμια, σύμφωνα με τη Λαντς.

Λίγες ώρες μετά το ατύχημα, πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα έκλεισαν την ορατότητα του καταστήματος από τον δρόμο, αλλά οι περαστικοί μπορούσαν να δουν την πίσω πλευρά του ασημί οχήματος, που παραμένει μέσα στο bakery.