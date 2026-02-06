Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί διασώθηκε με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη βοήθεια αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, αφού οι καταρρακτώδεις βροχές τους είχαν εγκλωβίσει και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στον οίκο ευγηρίας.

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, οι ένοικοι έδεσαν δύο σεντόνια μεταξύ τους, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος διέσχισε τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για να φτάσει στο ζευγάρι.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως γλίστρησε κατά τη διάσχιση, αλλά ο αστυνομικός τον συγκράτησε λέγοντας του «δεν σε αφήνω».

Το ζευγάρι οδηγήθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.

Δείτε βίντεο: