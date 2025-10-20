Το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες είναι γεμάτο με ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν το φαινομενικά αδύνατο. Στη λίστα με τους ανθρώπους που ξεπέρασαν τα όρια,, φτάνοντας το σώμα τους στα άκρα, συγκαταλέγεται πλέον και ο Γερμανός αθλητής, Ilja Mazar, ο οποίος εντυπωσίασε με ένα επίτευγμα δύναμης που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ:

Μέσα σε μόλις 60 λεπτά, ο 36χρονος εκτέλεσε 1.651 push-ups μέχρι το στήθος να ακουμπήσει στο έδαφος – με σωστή τεχνική και επίσημη αναγνώριση.

Η πορεία προς το ρεκόρ ξεκίνησε μόλις πριν δύο χρόνια

Αυτό που κάνει την επίδοση ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι το γεγονός πως ο Mazar ξεκίνησε σοβαρή προπόνηση push-ups μόλις πριν από δύο χρόνια. Αυτό που άρχισε με απλές προπονήσεις, εξελίχθηκε σε καθημερινή ρουτίνα με ξεκάθαρο στόχο. Από χόμπι, η ενασχόληση του έγινε δομημένη προπόνηση, από προπόνηση καθημερινή πρόκληση και τελικά παγκόσμιο ρεκόρ.

Ήδη από τον Μάιο του 2025, ο Mazar είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας όταν έκανε 1.950 κλασικά push-ups μέσα σε μία ώρα. Με το νέο ρεκόρ του τον Οκτώβριο, ανέβασε ξανά τον πήχη και μάλιστα αυτή τη φορά υπό πιο αυστηρές συνθήκες και με πιο δύσκολες τεχνικές απαιτήσεις.

Καθημερινή προπόνηση και live streams

Η βάση αυτών των επιτευγμάτων είναι ένα καθημερινό πρόγραμμα προπόνησης που ο Mazar ακολουθεί με πειθαρχία — και το μοιράζεται δημόσια. Στο TikTok συχνά μεταδίδει ζωντανά τις προπονήσεις του.

Αυτό που ξεκίνησε ως τρόπος αυτοπαρακίνησης, μετατράπηκε σε ψηφιακή πλατφόρμα εκγύμνασης, με χιλιάδες ακόλουθους να τον παρακολουθούν — και να γίνονται μάρτυρες των προσπαθειών του σε πραγματικό χρόνο.

Το παγκόσμιο ρεκόρ στα chest-to-ground push-ups μεταδόθηκε επίσης live. Η υπερπροσπάθεια ήταν εμφανής: επανάληψη μετά από επανάληψη, ο Mazar δούλεψε ασταμάτητα για μία ώρα, με την κόπωση να διαγράφεται στο πρόσωπό του. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: 1.651 καθαρές επαναλήψεις, καταγεγραμμένες και επίσημα επιβεβαιωμένες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1.530 επαναλήψεις. Ο Mazar το ξεπέρασε κατά περισσότερες από 120 επαναλήψεις — και εξασφάλισε την είσοδό του στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Πλέον, οι προφίλ του στα social media αναγράφουν περήφανα τη νέα του ιδιότητα:

World Record Holder / 1.950 Push-ups in 1h (Μάιος 2025) / 1.651 Chest-to-Ground Push-ups in 1h (Οκτώβριος 2025)

Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Ilja Mazar δεν σταματά εδώ. Λίγο μετά το ρεκόρ, ξεκαθάρισε πως έρχονται νέες προκλήσεις – ακόμα και με πρόσθετα βάρη. Η επόμενη «αναβάθμιση» φαίνεται ήδη να έχει σχεδιαστεί, και θα μεταδοθεί και αυτή live.