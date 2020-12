Αλβέρτος Μπουρλά: Δεν είμαστε σίγουροι αν κάποιος που έχει εμβολιαστεί θα μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό

Αμφιβολίες εξέφρασε ο Έλληνας διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, σχετικά με το αν κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί να μεταδώσει τη νόσο.

Σε δηλώσεις του σε εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC, ο Μπουρλά απάντησε σε ερώτηση αν κάποιος που έχει εμβολιαστεί μπορεί να κολλήσει άλλους: «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Δεν είμαστε σίγουροι για αυτό τώρα».

On whether someone can still transmit the virus after vaccination, Pfizer Chairman & CEO Dr. Albert Bourla tells @LesterHoltNBC: “I think this is something that needs to be examined. We are not certain about that right now with what we know.” #Dateline

