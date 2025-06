Οι επιστήμονες περίμεναν το αντίθετο, αλλά οι αναλύσεις έδειξαν ότι το ασφαλές γυαλί κρύβει πιο μεγάλη πλαστική απειλή απ’ ό,τι νομίζαμε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, μπορεί να φαίνεται πιο φυσικό και υγιεινό, αλλά το νερό ή η μπύρα σε γυάλινο μπουκάλι μπορεί να είναι πολύ πιο μολυσμένα από ό,τι φαντάζεστε.

Σύμφωνα με μια νέα σοκαριστική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Food Composition and Analysis», τα γυάλινα μπουκάλια περιέχουν 5 έως 50 φορές περισσότερα μικροπλαστικά σε σχέση με τα πλαστικά ή μεταλλικά αντίστοιχά τους.

Glass bottles found to have five to 50 times as many microplastics as plastic bottles in shocking new study https://t.co/het6HQMnsF pic.twitter.com/NrbyGivG7h