Δυσάρεστο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί εδώ και ημέρες και είχε στηθεί τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του. Η είδηση του θανάτου έχει σοκάρει τη Βρετανία. Η σορός του 67χρονου παρουσιαστή του BBC βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, σε απόσταση δέκα μέτρων από την παραλία, πάνω σε βράχια.

Ο Δρ Μάικλ Μόσλεϊ συνεργάστηκε στενά με το «BBC Radio 4» και το «BBC Studios Science Unit» για πολλά χρόνια σε πρωτοποριακά προγράμματα επιστήμης και υγείας, από τα «Medical Mavericks», «Eat Fast Live Longer», «Inside Michael Mosley» και «The Young Ones», μέχρι το «Trust me I’m a Doctor». Έκανε επίσης τακτικές εμφανίσεις στο «Morning Live» και στο «The One Show», και φυσικά παρουσίασε το δικό του εξαιρετικά δημοφιλές και επιτυχημένο podcast «Just One Thing» του BBC Radio 4 και του «BBC Sounds». Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, παρουσιαστής και δημιουργός προγραμμάτων, ικανός να κάνει τα πιο πολύπλοκα θέματα απλά, αλλά ήταν επίσης παθιασμένος με το να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό, εμπνέοντάς το κόσμο να ζήσει μια πιο υγιή και γεμάτη ζωή.

Ο Μάικλ Μόσλεϊ είχε γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Βρετανία. Ηταν γνωστός για τις συμβουλές του σχετικά με απλούς τρόπους βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας μας, οι οποίες υποστηρίζονταν από την επιστήμη: από το πότε πρέπει να γυμναζόμαστε και τι να τρώμε μέχρι το πώς να κοιμόμαστε περισσότερο. Συχνά ήταν πρόθυμος να δοκιμάσει οτιδήποτε πριν το συστήσει σε άλλους. «Ο Μάικλ ήθελε να εξετάσει οτιδήποτε θα βοηθούσε τους ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη, πιο υγιή ζωή», λέει η πρώην συμπαρουσιάστριά του στο «Trust me I’m a Doctor», Dr Saleyha Ahsan.

Πέντε συμβουλές ζωής από τον Μάικλ Μόσλεϊ

Τρώτε λιγότερο δύο ημέρες την εβδομάδα Φυσική άσκηση Κρύο Ασκήσεις με σανίδα και squats Επιλογές συγκεκριμένων τροφίμων

Αν για κάτι είναι περισσότερο γνωστός ο Μάικλ Μόσλεϊ είναι η δίαιτα «5:2» την οποία και έκανε πολύ δημοφιλή μέσα από τις εκπομπές του.Η «διαλειμματική» αυτή νηστεία ονομάζεται 5:2 επειδή στις πέντε ημέρες της εβδομάδας προβλέπεται κανονικό φαγητό, ενώ οι άλλες δύο προβλέπουν περιορισμό στις 500-600 θερμίδες ημερησίως. Ετσι τρώμε πέντε ημέρες την εβδομάδα κανονικά και τις άλλες δύο ημέρες, μειώνουμε την πρόσληψη θερμίδων στο 1/4 των ημερήσιων αναγκών.

Η φυσική άσκηση είναι επίσης πολύ σημαντική. Για όσους έχουν πολυάσχολη ζωή, ο Μόσλεϊ πρότεινε να αποφεύγουν το ασανσέρ και να ανεβαίνουν τις σκάλες αντί, καθώς και να κάνουν γρήγορους περιπάτους, ιδίως το πρωί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να κάνετε λίγα λεπτά σωματικής δραστηριότητας όποτε είναι δυνατόν, αντί να προγραμματίζετε μια μεγάλη συνεδρία γυμναστικής που μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

Ο Μόσλεϊ διερεύνησε τα οφέλη του κρύου ντους, της άσκησης στο κρύο, αλλά και του ύπνου σε δροσερό υπνοδωμάτιο. Τα αποτελέσματα ήταν βελτίωση του μεταβολισμού του λίπους και του σακχάρου στο αίμα, ενίσχυση της διάθεσης και προστασία από τον διαβήτη τύπου 2. Επίσης το κρύο νερό στο σώμα ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς, σας κάνει να αναπνέετε πιο γρήγορα, κάτι που θεωρείται ευεργετικό.

Tα καθίσματα, κοινώς γνωστά ως squats, είναι η πολυτιμότερη άσκηση που μπορείς να εκτελέσεις σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, σύμφωνα με τον Μόσλεϊ. Τα squats είναι μια δυναμική άσκηση ενδυνάμωσης, που απαιτεί αρκετούς μύες του πάνω και κάτω μέρος του σώματός να συνεργαστούν ταυτόχρονα. Επίσης μια εξαιρετική άσκηση για κοιλιακούς, σπονδυλική στήλη, ώμους και γλουτιαίους είναι η «σανίδα». Τα οφέλη από τη σανίδα είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν καλύτερη στάση σώματος, ισορροπία και ευλυγισία.

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τρώμε υγιεινά – με πρωταρχικούς στόχους την κατανάλωση πολλών φρούτων και λαχανικών και τη μείωση των λιπαρών και ζαχαρούχων τροφών. Υπάρχουν όμως κρυμμένα οφέλη για την υγεία σε ορισμένα τρόφιμα. Χάρη στον Μόσλεϊ, μάθαμε ότι είναι ενδεχομένως καλύτερο να μαγειρεύουμε τις ντομάτες παρά να τις τρώμε ωμές. Επίσης, όσον αφορά τα παντζάρια, ο Μόσλεϊ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να τα αγοράζετε ωμά και να τα ψήνετε ή να πίνετε το χυμό τους για να απολαύσετε αυτό το πλούσιο σε νιτρικά μοβ λαχανικό. Συμβούλεψε τους ανθρώπους να τρώνε τα ζυμαρικά κρύα καθώς είναι πιο υγιεινό από το να τα τρώνε ζεστά.