Το BBC εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον παρουσιαστή του Μάικλ Μόσλεϊ που βρέθηκε νεκρός στη Σύμη, με το βρετανικό Μέσο να αναφέρει πως «ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας».

«Θα λείψει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ηλεκτρονική του έκδοση bbc.com.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του βρετανικού Μέσου:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την είδηση ότι πέθανε ο Μάικλ Μόσλεϊ και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Μάικλ συνεργάστηκε στενά με το BBC Radio 4 και το BBC Studios Science Unit για πολλά χρόνια σε πρωτοποριακά προγράμματα επιστήμης και υγείας, από τα Medical Mavericks, Eat Fast Live Longer, Inside Michael Mosley και The Young Ones, μέχρι το Trust me I’m a Doctor.

Έκανε επίσης τακτικές εμφανίσεις στο Morning Live και στο The One Show, και φυσικά παρουσίασε το δικό του εξαιρετικά δημοφιλές και επιτυχημένο podcast Just One Thing του BBC Radio 4 και του BBC Sounds.

Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, παρουσιαστής και δημιουργός προγραμμάτων, ικανός να κάνει τα πιο πολύπλοκα θέματα απλά, αλλά ήταν επίσης παθιασμένος με το να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό, εμπνέοντας μας όλους να ζήσουμε μια πιο υγιή και γεμάτη ζωή.

Το διασκεδαστικό και προσιτό στυλ του άρεσε στα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο και θα λείψει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του στο BBC».