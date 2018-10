Συνέδριο Project Management από την Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η ετήσια συνάντηση διακεκριμένων Project Managers από τη διεθνή και την ελληνική αγορά πραγματοποιείται φέτος στις 26 Νοεμβρίου 2018 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Στο 13ο International Conference on Project Management Best Practices 2018 θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή (digital transformation & IT Governance) μέσα από συστήματα project management. Θα παρουσιάσουμε πώς εφαρμόζεται το project management σε έναν οργανισμό όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίζοντας συνεχώς προκλήσεις διαχείρισης πόρων και φροντίζοντας συγχρόνως για την ανάπτυξή του και την απρόσκοπτη λειτουργία του πολύ σημαντικού και ευαίσθητου έργου του.

Θα μιλήσουμε για έργα σε έναν καθαρόαιμο κατασκευαστικό κλάδο: την αυτοκινητοβιομηχανία, και για εργαλεία business analysis και portfolio management που βοηθούν στη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και δεδομένων σε έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Αυτή τη χρονιά το συνέδριο συμπεριλαμβάνει και εκπαιδευτικά εργαστήρια 90 λεπτών για να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

Risk Matrix – Ποια είναι τα βήματα ανάλυσης ρίσκου και πώς παραμετροποιώ το risk matrix σύμφωνα με το προφίλ διαχείρισης ρίσκου της επιχείρησής μου;

Πώς μαθαίνω από τα έργα; - Πώς θα συστηματοποιήσω τα lessons learned; – η εμπειρία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από ένα ανάλογο σύστημα.

Benefits Management – το έργο τελείωσε, πώς θα ενσωματώσω τις καλές πρακτικές στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού;

Παράγοντες επιτυχίας - Τι χρειάζεται για να κάνεις τις σωστές κινήσεις στο σωστό χρόνο και για τους σωστούς λόγους;

Agile Toolbox – Ποιες 3 τεχνικές Agile μπορώ να εφαρμόσω άμεσα στα έργα της επιχείρησής μου;

Οι τεχνολογίες Blockchain αφορούν και συστήματα Project Management – Πώς μπορούμε με αυτές τις τεχνολογίες να μειώσουμε τα κόστη και να βελτιώσουμε την απόδοση συστημάτων Project Management;

Συνεργατικά εργαλεία υψηλής απόδοσης – Ποια εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας χρησιμοποιούν σήμερα οι agile ομάδες των growth hackers για να μένουν συντονισμένοι στο στόχο και να βελτιώνουν την απόδοσή τους;

Ενεργητική ακρόαση - Πώς χρησιμοπούμε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά συγκρούσεις και δύσκολες μορφές επικοινωνίας;

Ομιλητές (με αλφαβητική σειρά):

Apostolis Apladas, Software Architect and IT Project Manager

Rocio Davilla, BPO Program Management System, AGC Automotive Europe

Themis Gkion, Learning Experience Architect, Flow Athens

Ilias Katsagounos, Training Manager , e-training & communications, European Security and Defense College

Nicos Kourounakis, MASc, MBA, PMP, IPMA-D, PRINCE2, PM2 Certified

Senior Consultant, Global Business Management Consultants

Senior Consultant, Global Business Management Consultants Sakis Maraslis, Deputy Head of Unit-Digit A.1, Customers, Communications and Governance, European Commission

George Merguerian, BE, MBA, PMP, Senior Partner of Global Business Management Consultants, Managing Director of its European Operations

Theodore Moulos, CEO, GrowthRocks, ViralLoops

John Waring, Corporate Programmes and Projects Officer, European Defence Agency

Robin Vincent-Smith, Programme, Change and Knowledge Manager, MSF

Το συνέδριο περιλαμβάνει επίσης 2 προ-συνεδριακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, PM2 Essentials (21-22 Νοεμβρίου) και PM2 Agile Essentials (23-24 Νοεμβρίου) για τη νέα μεθοδολογία PM2 που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα σεμινάριο για τη διεθνή πιστοποίηση PMP που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία Global Business Management Consultants.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο project.hau.gr.

Εγγραφές/ Πληροφορίες

Ελληνοαμερικανική Ένωση

τηλ: 210-3680927, 210-3680911

[email protected]

project.hau.gr