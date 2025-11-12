Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν, πριν λίγες μέρες τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – παράρτημα Κύπρου – στη Λευκωσία , σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική και κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής διεθνοποίησης και ανάπτυξης για το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο του Ελληνισμού.



Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, τον Πρύτανη Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Καθηγητής, Κώστας Βλάσης.



Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, χαρακτήρισε την ίδρυση του Πανεπιστημίου στη Κύπρο το πιο ιστορικό βήμα διεθνοποίησης του.

Όπως ανέφερε: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1837 απετέλεσε κατά τους λόγους του πρώτου Πρύτανή του, Κωνσταντίνου Σχινά «τὸν ἀμφικτυoνικό δεσμὸ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐπιστημόνων καὶ φιλεπιστημόνων Ἑλλήνων».

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά τη λειτουργία Παραρτήματος στην Κύπρο, με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του.»



Ο κ. Πρύτανης αναφέρθηκε στους αδιάρρηκτους δεσμούς δύο αιώνων που συνδέουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών με την Κύπρο, στους χιλιάδες αποφοίτους του Πανεπιστημίου που επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο συμβάλλοντας καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη και στη σημασία της ίδρυσης του Παραρτήματος, τονίζοντας ότι «Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό προόδου και ανάπτυξης στην εκπαίδευση και την καινοτόμο έρευνα και για τις δύο χώρες».

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Τέλος, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, ευχαριστώντας τους για τον καταλυτικό ρόλο που είχαν από την αρχή μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου.



Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου Χρίστος Χρίστου, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος Μορφάκης Σολομωνίδης.



Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο παρέστησαν οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, Καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγητής Σπυρίδων Τάνταρος, ο Διευθυντής του Αγγλόφωνου Προγράμματος “ΒA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece”, Καθηγητής Δημήτριος Πλάντζος, ο Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Τεντολούρης.

Ο Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής, Καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης, ο Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Νικόλαος Καβαντζάς, η Διευθύντρια του Τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ευθυμία Μπάσδρα, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας, Καθηγητής Αριστείδης Ηλιόπουλος, ο Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής, Πρόεδρος στο Νοσκομείο «Τσαγκάρης Α.Ε»και η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, Μαρία Βασιλοπούλου.



Στο τέλος της τελετής πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των επισήμων στους σύγχρονους χώρους της Ιατρικής Σχολής του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, όπου ξεκίνησαν τα μαθήματα τους οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής, φορώντας τις πρώτες ιατρικές ποδιές τους. Αργότερα πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια και στις νέες φοιτητικές εστίες του Δήμου Λευκωσίας που θα στεγάσουν τους φοιτητές.