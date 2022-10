Η αποστολή της Εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού της The Estée Lauder Companies να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς καρκίνο του μαστού για όλους, παραμένει ακλόνητη εδώ και 30 χρόνια, από τότε που η Evelyn H. Lauder ίδρυσε την Εκστρατεία και συνδημιούργησε τη Ροζ Κορδέλα το 1992. H The Estée Lauder Companies (ELC) έχει δεσμευτεί εδώ και χρόνια να βοηθά γυναίκες και κορίτσια να φτάσουν στο απόγειο των δυνατοτήτων τους. Όντας η σημαντικότερη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ELC, η Εκστρατεία αυτή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των κοινωνικών επενδύσεων της ELC στην ανάπτυξη και την υγεία των γυναικών, ενώνοντας ανθρώπους παγκοσμίως, έτσι ώστε να επηρεάσουν θετικά την παγκόσμια κοινότητα για τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος στον κόσμο, επομένως η διαρκής δέσμευση της ELC για τη βελτίωση της ζωής όλων όσων αγγίζει η ασθένεια παραμένει ακλόνητη.

H Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού της The Estée Lauder Companies και το Estée Lauder Companies Charitable Foundation, (ELCCF) έχουν χορηγήσει μαζί, περισσότερα από 108 εκατ. δολάρια παγκοσμίως για έρευνα, εκπαίδευση και ιατρικές υπηρεσίες που σώζουν ζωές, με περισσότερα από 86 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση υποτροφιών ιατρικής έρευνας μέσω του Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Το BCRF ιδρύθηκε το 1993 από την Evelyn H. Lauder και το έργο του ιδρύματος αφορά στην ανάπτυξη της πλέον υποσχόμενης έρευνας παγκοσμίως. Η δέσμευση της ELC για την έρευνα του καρκίνου του μαστού, η οποία καλύπτει πλέον τρεις δεκαετίες, υπήρξε καθοριστική. Σε συνεργασία με το BCRF, η Εκστρατεία έχει συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας για όλο το φάσμα της νόσου – από τη βιολογία του όγκου, τον τρόπο ζωής και τη γενετική, την επιβίωση, τη θεραπεία και τις μεταστάσεις – έχοντας σημαντικό αποτύπωμα στη διάγνωση, τη φροντίδα και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, η Εκστρατεία υποστηρίζει περισσότερες από 60 οργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ουσιαστική αλλαγή και είναι προσανατολισμένες με τις εκάστοτε διαφορετικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Οι θάνατοι λόγω καρκίνου του μαστού στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 42%, από τα τέλη της δεκαετίας του 19802. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν έχει γίνει ισομερώς και ορισμένοι πληθυσμοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα εξαιτίας της νόσου. Σε κάθε ηλικία, οι μαύρες γυναίκες στις ΗΠΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού από οποιαδήποτε άλλη φυλή ή φυλετική ομάδα, ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας στην ομάδα αυτή παραμένουν κατά 41% υψηλότερα από ό,τι στις λευκές γυναίκες, παρά τον χαμηλότερο αριθμό περιστατικών καρκίνου.3 Η Εκστρατεία έχει υποστηρίξει και συνεχίζει να υποστηρίζει την έρευνα που χρηματοδοτείται από το BCRF και η οποία εντοπίζει και αντιμετωπίζει τις ανισότητες που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα που καλύπτει ο καρκίνος του μαστού. Η δωρεά των 15 εκατ. δολαρίων του ELCCF σε διάστημα πέντε ετών θα χρηματοδοτήσει μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία του BCRF με σκοπό να επιταχύνει την επίτευξη του στόχου της Εκστρατείας αναφορικά με τη μείωση των ανισοτήτων απέναντι στον καρκίνο του μαστού και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτή η ολοκληρωμένη μελέτη της διασταύρωσης των κοινωνικά καθοριστικών παραγόντων της υγείας, της συννοσηρότητας και της βιολογίας του καρκίνου του μαστού στις μαύρες γυναίκες, έχει την προοπτική να επηρεάσει ουσιαστικά την κατάληψη των ανισοτήτων απέναντι στον καρκίνο του μαστού σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα συμβάλει ακόμα και στη βελτιστοποίηση της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης για τον καρκίνο του μαστού κατά την πρόληψης, τη διάγνωσης και τη θεραπείας για τις ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας από τη νόσο και συγχρόνως έχει πρωτοποριακές προοπτικές για την παγκόσμια κοινότητα του καρκίνου του μαστού.

Ο William P. Lauder, Executive Chairman της The Estée Lauder Companies Inc., δήλωσε ότι «Ο δυνητικός αντίκτυπος που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία του BCRF στην ενίσχυση ενός κρίσιμου ερευνητικού τομέα δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά, καθώς εργαζόμαστε συλλογικά για ένα πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Γνωρίζω ότι η μητέρα μου, η Evelyn Lauder, θα ήταν πολύ περήφανη για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στη φροντίδα και της δέσμευσής μας να βοηθήσουμε να εξαλειφθεί ο καρκίνος του μαστού».

Τα τελευταία 30 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, η Εκστρατεία έχει:

Χρηματοδοτήσει ιατρικές έρευνες και υποτροφίες, ενώ επίσης έχει προσφέρει ιατρικούς πόρους, ιατρικές υπηρεσίες και ιατρικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μαστογραφίες και προληπτικές εξετάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Προωθήσει συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση για την υγεία του μαστού και την έγκαιρη ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού, διευκολύνοντας συζητήσεις ανάμεσα στην κοινότητα αυτή, σε επαγγελματίες υγείας και ειδικούς.

Υποστηρίξει προγράμματα ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των οικογενειών τους.

Διανείμει εκπαιδευτικό υλικό και περισσότερες από 180 εκατ. Ροζ Κορδέλες με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

«Η επιτυχία της The Estée Lauder Companies είναι βαθιά ριζωμένη στην εφαρμογή των κοινών μας αξιών. Κάνοντας μια αναδρομή στα τελευταία 30 χρόνια, η απίστευτη πρόοδος που σημειώθηκε από την Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού είχε διαρκή αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινότητά μας. Ως ένας γνήσιος ακρογωνιαίος λίθος των δεσμεύσεών μας, η Εκστρατεία έχει υποστηριχθεί από τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, συνεχίζει να εμπνέει δράσεις παγκοσμίως. Ως μια εταιρεία με έμπνευση την ομορφιά και κίνητρο τις αξίες μας, προσβλέπουμε στο μέλλον και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια θετική αλλαγή για όλους όσους αγγίζει αυτή η αρρώστια», δήλωσε ο Fabrizio Freda, President and Chief Executive Officer της The Estée Lauder Companies Inc.

Η Εκστρατεία για την 30ή επέτειό της, θα προχωρήσει στις ακόλουθες δράσεις που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή της:

Να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες της Εκστρατείας για τη μείωση των ανισοτήτων απέναντι στον καρκίνο του μαστού και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας.

Να κινητοποιήσει τους εργαζομένους της ELC ενισχύοντας το πάθος τους για συνεργασία, να δραστηριοποιηθούν και να υποστηρίξουν περισσότερους από 60 οργανισμούς παγκοσμίως.

Να δείξει την υποστήριξή της μέσω 18 εμπορικών σημάτων της ELC όπως: AERIN, Aveda, Bobbi Brown, Bumble and Bumble, Clinique, Darphin, Dr. Jart+, Éditions de Parfum Frédéric Malle, Estée Lauder, GLAMGLOW, Jo Malone London, Kilian Paris, La Mer, Lab Series, Origins, Smashbox, Tom Ford Beauty και Too Faced. Καθένα από αυτά θα κάνει δωρεά στο BCRF ή/και σε τοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τον καρκίνο σε όλο τον κόσμο, ενώ η συμμετοχή της κάθε μάρκας ποικίλλει ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται.

Να μεταδώσει σημαντικά μηνύματα για τον καρκίνο του μαστού συσπειρώνοντας ηγέτες και υποστηριχτές για να ενισχύσουν την εκπαίδευση και να μοιραστούν σημαντικές πληροφορίες για τη νόσο.

Να παρακινήσει επιπλέον δωρεές προς το BCRF μέσω της ELCompanies.com/BreastCancerCampaign και άλλων σημείων.

Να επιταχύνει τις επικοινωνίες στα social media, μεταξύ των οποίων το Tik Tok και άλλες πλατφόρμες της Meta, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της συγκέντρωσης κεφαλαίων και της δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων και νέων καλεσμάτων σε δράσεις.

Να ξεδιπλώσει μια νέα σειρά παγκόσμιων ιστοριών που καταδεικνύουν την ποικιλομορφία της νόσου.

Να συνεχίσει την παράδοση της Εκστρατείας να φωτίζει κτίρια, μνημεία και ορόσημα σε όλο τον κόσμο με λαμπερά ροζ φώτα, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για την υγεία του μαστού, συμπεριλαμβανομένου του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι κ.α.

Να συνεχίσει την παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού και των Pink Ribbons παγκοσμίως.

Όσο ο καρκίνος του μαστού παραμένει μια απειλητική νόσος για τη ζωή, η δέσμευση του της The Estée Lauder Companies θα επιμείνει στο ουσιαστικό έργο της το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. #TimeToEndBreastCancer