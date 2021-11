Οι υπηρεσίες του πρίγκιπα Καρόλου διέψευσαν σήμερα ότι ήταν εκείνος που σχολίασε το χρώμα του δέρματος του εγγονού του Άρτσι, του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Το παραπάνω συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του Αμερικανού δημοσιογράφου Κρίστοφερ Άντερσεν, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Νοεμβρίου και αποσπάσματα του οποίου δημοσίευσε η New York Post.

«Πρόκειται για αποκύημα της φαντασίας και δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμού», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του Clarence House, των υπηρεσιών του διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

Το βιβλίο «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» αφηγείται μια συνομιλία, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2017, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων του Χάρι και της Μέγκαν, μεταξύ του πρίγκιπα Καρόλου και της συζύγου του Καμίλα.

«Διερωτώμαι σε ποιον θα μοιάζουν τα παιδιά τους», δήλωσε ο Κάρολος, προτού η Καμίλα απαντήσει: «Απολύτως πανέμορφα, είμαι βέβαιη για αυτό».

«Θέλω να πω, τι επιδερμίδα θα έχουν τα παιδιά τους, κατά τη γνώμη σου;», συνέχισε ο Κάρολος, σύμφωνα με το βιβλίο.

Η συνέντευξη πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο, την οποία παρακολούθησαν περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, ο πρίγκιπας Χάρι, γιος του Καρόλου, και η σύζυγός του Μέγκαν είχαν περιγράψει πως ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, το οποίο δεν είχαν κατονομάσει, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους Άρτσι, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάιο του 2019. Τον περασμένο Ιούνιο απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, τη Λίλιμπετ.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι διαβεβαίωνε πως δεν ήταν ούτε η βασίλισσα ούτε ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, που απεβίωσε τον Απρίλιο.