Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας και μια αλλοδαπή γυναίκα που κατηγορούνται για κλοπή ταμάτων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε περιοχή της Ροδόπης, καθώς και για αποδοχή – διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη έπειτα από καταγγελία ότι αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής πραγματοποίησαν έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη της κλοπής, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λαμίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν και συνέλαβαν και την αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατείχε δύο από τα κλεμμένα τάματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πηγή: ΑΠΕ