Σε προχωρημένες συνομιλίες φαίνεται να βρίσκεται η Mercedes-Benz για τη χρήση των τετρακύλινδρων βενζινοκινητήρων της BMW για μια ευρεία γκάμα μελλοντικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο μιας ριζικής αναθεώρησης της στρατηγικής της για την εσωτερική καύση (ICE).

Η πιθανή συνεργασία – που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Manager Magazin – προβλέπει ότι η BMW θα παρέχει μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων για χρήση σε μοντέλα της Mercedes, από την CLA έως τις GLA, GLB, C-Class, E-Class και GLC, μέχρι την επερχόμενη «Μικρή G».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ανταγωνιστών παρουσιάζεται σύμφωνα με το Autocar ως ένα «στρατηγικό βήμα» για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και θα εξασφαλίσει μια προμήθεια κινητήρων για τη Mercedes που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Euro 7 και είναι κρίσιμη για τη συνέχιση των μοντέλων ICE.

Το πρόβλημα με τον M252

Στην παρούσα φάση, η Mercedes χρησιμοποιεί τον κινητήρα M252 ο οποίος είναι turbo τετρακύλινδρος με χωρητικότητα 1.500 κ. εκ. Εξελίσσεται στη Γερμανία, αλλά παράγεται από την Horse στην Κίνα, η οποία αποτελεί κοινοπραξία των Geely και Renault.

Το συγκεκριμένο μοτέρ «συνεργάζεται» με αρμονικό τρόπο με ήπια υβριδικά συστήματα, όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπορεί να μπει σε τεχνολογίες όπως plug-in hybrid ή range-extender. Ένα κενό που τα μοτέρ της BMW μπορούν να καλύψουν.

Πού θα κατασκευάζεται

Το Autocar γράφει πως ο κινητήρας πιθανότατα θα κατασκευάζεται σε εργοστάσιο στο Στάιρ της Αυστρίας και λέγεται ότι το B48 προσφέρει μεγαλύτερο εύρος από το M252, καθώς είναι εξοπλισμένο τόσο για διαμήκεις όσο και για εγκάρσιες διατάξεις, δίνοντας στη Mercedes μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στα συμπαγή όσο και στα μεσαίου μεγέθους μοντέλα της.

Η προτεινόμενη συνεργασία θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί σε παγκόσμιους κόμβους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού εργοστασίου κινητήρων στις ΗΠΑ με σκοπό την αποφυγή των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εάν η συμφωνία προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει μια ιστορική πρωτιά: δύο από τους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων της Γερμανίας θα μοιράζονται κινητήρες και ενδεχομένως ακόμη και κιβώτια ταχυτήτων μακροπρόθεσμα.