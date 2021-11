Φωτιές άναψε στα βρετανικά ανάκτορα ο ισχυρισμός σε ένα νέο βιβλίο, σύμφωνα με τον οποίο ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος εκείνος που ανησυχούσε για το χρώμα του δέρματος του μελλοντικού παιδιού του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Πάντως, το ιδιωτικό γραφείο του πρίγκιπα της Ουαλίας χαρακτήρισε «επιστημονική φαντασία» τον ισχυρισμό αυτό.

Ο αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Christopher Andersen, πρώην συντάκτης για θέματα που αφορούσαν τους celebrities για το περιοδικό People, υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι ο Κάρολος ήταν το πρόσωπο εκείνο που έκανε το σχόλιο την ημέρα που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της Μέγκαν και του Χάρι τον Νοέμβριο του 2017.

Ο διάλογος Καρόλου και Καμίλας για τα παιδιά

Στο βιβλίο με τίτλο «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan», ο 72χρονος Andersen γράφει ότι ο πρίγκιπας είπε στη δούκισσα της Κορνουάλης και σύζυγό του: «Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζουν τα παιδιά;», αναφέρει ο βρετανικός Guardian.

Όταν η Καμίλα απάντησε: «Εντελώς πανέμορφα, είμαι σίγουρη», το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος συνέχισε λέγοντας: «Εννοώ, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το χρώμα της επιδερμίδας των παιδιών;».

Διαψεύδει την εκδοχή αυτή ο πρίγκιπας Κάρολος

Claim Prince Charles speculated on grandchildren’s skin colour ‘is fiction’ https://t.co/BI16t7ICwN — Guardian World (@guardianworld) November 29, 2021

Το ιδιωτικό γραφείο του πρίγκιπα της Ουαλίας απάντησε τη Δευτέρα, διαψεύδοντας αυτή την εκδοχή των γεγονότων. «Αυτό είναι επιστημονική φαντασία και δεν αξίζει κάποιο άλλο σχόλιο», δήλωσε εκπρόσωπός του.

Υπενθυμίζεται πως ο Χάρι και η Μέγκαν κατηγόρησαν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας – όχι τη βασίλισσα Ελισάβετ ή τον δούκα του Εδιμβούργου – για ρατσισμό σε σοκαριστικές δηλώσεις που έγιναν στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησαν νωρίτερα φέτος στην Όπρα Γουινφρεϊ.

Η Μέγκαν ανέφερε πως ήταν έγκυος στον Άρτσι όταν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, το οποίο δεν κατονόμασε, εξέφρασε «ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά με το πόσο σκούρο θα ήταν το δέρμα του όταν θα γεννιόταν».