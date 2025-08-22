«Αυτό ήταν ένα τελείως ατυχές γεγονός και επικίνδυνο γιατί υπήρξε, ακριβώς, ένταση. Ενώ υπήρχε μία οργάνωση από ό,τι φάνηκε από πίσω, έγινε σε έναν χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί για να γίνει ένα τοπικό γλέντι με κάποιον φορέα, στις δυόμιση ώρα, τρεις παρά την νύχτα, μια ομάδα ατόμων παρουσιάστηκε χωρίς να έχει πάρει άδεια από κανέναν, ούτε από τον φορέα που το διοργάνωνε ούτε από την ορχήστρα και τα παιδιά που παίζανε, να θέλουν να πουν κάποια συνθήματα και το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε διαπληκτισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός. Πέρα από αυτά που σας λέω, υπήρχε διαπληκτισμός με τον τραγουδιστή, πετάχτηκαν κάποια πράγματα στον τραγουδιστή και δημιουργήθηκε ένα περιστατικό το οποίο ήταν επικίνδυνο».

Τα παραπάνω ανέφερε ο δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, ερωτηθείς από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη, στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» για το περιστατικό που είχε γίνει πριν από λιγότερο από έναν μήνα σε ένα πανηγύρι στα Κατάπολα, όπου προκλήθηκε ένταση, όταν ομάδα νεαρών άνοιξε σημαία της Παλαιστίνης και άρχισε να φωνάζει συνθήματα διακόπτοντας τη γιορτή. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τους μουσικούς αλλά και γενικευμένη συμπλοκή με τον κόσμο που συμμετείχε στην καθιερωμένη Γιορτή της Ψημένης.

«Έχει ξεκινήσει μια διερεύνηση απ’ τον εισαγγελέα αυτεπάγγελτη, από το λιμεναρχείο γιατί ήταν στο λιμάνι, σε μια πλατεία που είναι εδώ στα Κατάπολα. Λοιπόν, ήταν ατυχές, διότι καταρχήν, το νησί μας εδώ και ο κόσμος ο τοπικός ξέρει τι σημαίνει και απομόνωση και διάκριση λόγω της απόστασης που έχουμε.

Είμαστε οι πρώτοι που είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, υφίστανται κάποια καταπίεση. Δεν χρειαζόμαστε ούτε την νουθεσία σχετικά με αυτά τα θέματα, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και με άτομα τα οποία ήρθαν στο νησί μας και τους περιθάλψαμε αλλά και με και με διαμαρτυρίες και με διάφορα. Λοιπόν, θα μπορούσε, όπως έγινε μετά από κάποιες μέρες οργανωμένα, χωρίς να ενοχληθεί κανένας, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, να γίνει μια διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη ή για κάποιο άλλο λόγο» ανέφερε σχετικά ο κ. Καραΐσκος.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία των αλιέων του νησιού, το Αμοργόραμα η οποία υλοποιείται μετά από έντεκα χρόνια προσπάθειας, ένα πρόγραμμα που εμπνεύστηκαν οι ψαράδες της Αμοργού για τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως εξήγησε ο δήμαρχος του νησιού και όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, με το σχέδιο αυτό θεσπίζεται η παύση της αλιείας σε καθορισμένες περιοχές που δεν θα αλιεύονται καθόλου για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά και για την παύση αλιείας στους μήνες Απρίλη και Μάη, μήνες αναπαραγωγής των ψαριών.

«Είναι κάποιες περιοχές όπου ενώ υπήρχε μεγάλη ποσότητα αλιευμάτων τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια και μιλάμε για μια δεκαετία και, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα αποθέματα λόγω της υπεραλίευσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δεν είναι μόνο αποχή από την αλιεία, αλλά είναι και καθαρισμοί που γίνονται στις ακτές των νησιών. (…)

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε μέσα από μια μελέτη που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και με τη χρηματοδότηση από κάποια ιδρύματα που στήριξαν την προσπάθεια. Έγινε καταγραφή της περιοχής, για ενάμιση σχεδόν χρόνο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έκανε αυτή τη μελέτη εδώ στο νησί μας και προέκυψαν τα συμπεράσματα πώς έχει μεταβληθεί και πώς έχει περιοριστεί η αλιεία στο νησί. Έχουν καταγραφεί δηλαδή ανά είδος ψαριού, ανά περιοχή ψαρέματος, υπάρχει μια μελέτη αναλυτική, η οποία βέβαια θα είναι και το μοντέλο που θα ελέγξει, ας το πούμε, το κατά πόσον η απαγόρευση της αλιείας σε αυτές τις περιοχές θα βοηθήσει στο να αυξηθούν τα αποθέματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραΐσκος.

Τους μήνες που θα διακόπτεται η αλιεία, οι αλιείς θα εργάζονται για τον καθαρισμό των ακτών, ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, γιατί ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με την αλιεία αλλά και γενικά με το οικοσύστημα αφορά τη μόλυνση.

Το όφελος είναι διπλό επομένως, επισήμανε ο κ. Καραΐσκος, ενώ σημείωσε ότι αυξάνονται τα αποθέματα, σημαντικό τόσο για το επάγγελμα των αλιέων αλλά και γιατί η αλιεία δεν αφορά μόνο τη δραστηριότητα. «Είναι και το προϊόν το ίδιο, το οποίο έχει να κάνει και με την τοπική γαστρονομία. Ειδικά στα νησιά που ο άλλος, ο ξένος, θα έρθει στο νησί για να φάει ένα φρέσκο ψάρι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το φρέσκο ψάρι στο νησί και βέβαια και το περιβαλλοντικό όφελος» συμπλήρωσε.

Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται ότι αποτελεί ήδη πιλότο για όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός εθνικών συνόρων, ενώ υπάρχει ήδη συνεργασία με κάποια νησιά όπως είναι η Πάρος, προκειμένου να ακολουθήσουν ένα τέτοιο μοντέλο. Προτεραιότητα είναι να υπάρχει συνεννόηση και σύμπνοια των ίδιων των αλιέων, εξήγησε ο κ. Καραΐσκος.

«Το κρίσιμο σημείο είναι η φύλαξη στις περιοχές αυτές που θα απαγορευθεί τους μήνες που απαγορεύεται συνολικά η αλιεία και τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να εντοπίζονται τα σκάφη τα οποία αλιεύουν γύρω από το νησί της Αμοργού στην απόσταση που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα. Υπάρχουν τρόποι. Οι ψαράδες που έχουν την εμπειρία θέτουν σαν πρώτη προτεραιότητα τη φύλαξη. Το να υπάρχει ένα σκάφος που να εποπτεύει τις περιοχές αυτές και παράλληλα υπάρχουν και μέσα δορυφορικά τα οποία θα εγκαταστήσουν στα σκάφη τους και θα είναι υποχρεωμένοι και αυτοί οι οποίοι θα μπουν να αλιεύσουν στις περιοχές αυτές.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχει, εφόσον υποστηριχθεί στο κομμάτι αυτό της φύλαξης», επισήμανε ο δήμαρχος της Αμοργού.