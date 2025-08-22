Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερηφανεύτηκε ότι κατάφερε γρήγορα να μεσολαβήσει για την ειρήνη για να φτάσει πιο κοντά στον τερματισμό της βίαιης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Μέχρι την Πέμπτη, ωστόσο, δήλωνε ότι το Κίεβο δεν είχε καμία πιθανότητα νίκης χωρίς νέες επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

«Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στο σπορ που έχει εξαιρετική άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση», ανέφερε ο Τραμπ στα social media. «Προβλέπονται ενδιαφέροντες καιροί!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως αποτελεί προσπάθεια να ανακτήσει επιρροή, καθώς η διπλωματία φαίνεται καταδικασμένη να τραβήξει σε μάκρος, σύμφωνα με αναλυτές.

Η αλλαγή στάσης του προέδρου Τραμπ

Η ξαφνική αλλαγή στάσης υπογράμμισε τον ρυθμό με τον οποίο μειώνεται η αισιοδοξία σχετικά με την τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal. Οι ελπίδες του για μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ώστε να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δεν υλοποιήθηκαν. Ούτε το εναλλακτικό σχέδιο για συνάντηση των δύο ηγετών χωρίς τον Τραμπ προχώρησε.

Οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαπραγματεύονται ακόμα τη σύνθεση μιας ειρηνευτικής δύναμης που θα αποτρέψει μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, αλλά η ιδέα αυτή απορρίφθηκε γρήγορα από το Κρεμλίνο, εγείροντας ερωτήματα για τη δέσμευση του Τραμπ να παίξει σημαντικό ρόλο στρατιωτικά.

Με πολλά από τα σχέδιά του να παραμένουν ανεκπλήρωτα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις αβεβαιότητες που τον ακολουθούν εδώ και επτά μήνες: Πόσο διατεθειμένος είναι να ασκήσει πίεση στον Πούτιν και πόσο θα στηρίξει τον Ζελένσκι;

«Το θετικό είναι ότι πλέον συζητούνται πραγματικά θέματα, όπως εγγυήσεις ασφαλείας και η διαχείριση εδαφικών ζητημάτων», δήλωσε ο Τομάς Γκράχαμ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για ζητήματα που αφορούν τη Ρωσία. «Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος δεν κατάλαβε την πολυπλοκότητα των θεμάτων και τείνει να ερμηνεύει ευνοϊκά όσα λέει ο Πούτιν», συμπλήρωσε.

Πού οφείλεται η αποτυχία προόδου στη διπλωματία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι η ειρήνη δεν ήταν πιο κοντά στην ανάρτησή του την Πέμπτη, η οποία φάνηκε να ενθαρρύνει την Ουκρανία να εντείνει τον πόλεμο, χωρίς να αναφέρει τις προσπάθειές του για ειρήνευση.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία εξελίσσεται σε αιματηρό πόλεμο φθοράς, με τη Ρωσία να σημειώνει μικρά κέρδη με μεγάλο κόστος. Η Ουκρανία έχει περιορισμένες πιθανότητες να αντιστρέψει την πορεία του πολέμου χωρίς σημαντική ενίσχυση όπλων και λύση στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού.

Η αποτυχία διπλωματικής προόδου οφείλεται εν μέρει στις μεγάλες διαφορές στο στιλ διαπραγμάτευσης Τραμπ–Πούτιν, εκτιμά η WSJ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακολουθεί αυθόρμητη προσέγγιση βασισμένη σε προσωπικές σχέσεις, ενώ ο Πούτιν είναι μεθοδικός και ανέκφραστος, όπως αναφέρουν πηγές.

Παρά τις υποσχέσεις για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ δεν έχει παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλης εμβέλειας ούτε έχει εγκρίνει γρήγορη αποστολή όπλων από τα αμερικανικά αποθέματα. Αντίθετα, προωθεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι ΗΠΑ πωλούν όπλα στην Ευρώπη για να ενισχύσουν την Ουκρανία.

Η σύγχυση και η έλλειψη σαφούς προόδου υπογραμμίζουν τις σημαντικές διαφορές προσέγγισης των δύο πλευρών και τις προκλήσεις επίτευξης μιας συνολικής ειρηνευτικής λύσης. Όπως σημειώνουν αναλυτές, το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας παραμένει αβέβαιο, ενώ η Ρωσία φαίνεται να υπολογίζει στον χρόνο για να βελτιώσει τη θέση της στο πεδίο της μάχης.