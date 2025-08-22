Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα αγοράκι 18 μηνών στην Ιταλία, το οποίο έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Κορκιάνο με το Βιτέρμπο, με το μωρό να επιβαίνει στο όχημα μαζί με τη μητέρα του και τον τρίχρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις Αρχές, φέρεται να ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός εκείνος που απελευθέρωσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος και άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα το μικρότερο παιδί να πέσει στο οδόστρωμα, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο και μετέφερε το αιμόφυρτο παιδί της στο νοσοκομείο Santa Rosa, όπου εισήλθε στα επείγοντα κρατώντας το στην αγκαλιά της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία του Βιτέρμπο προχώρησε σε έρευνα για τη διαλεύκανση του συμβάντος. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η περιγραφή της μητέρας επιβεβαιώνεται και πως πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα.