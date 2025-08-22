Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου και η μείωση των εισαγωγών καυσίμων, σε συνδυασμό με τις εισροές πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο «7 μέρες οικονομία» της Eurobank.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €7,6 δισ. σε τρέχουσες τιμές το α’ εξάμηνο του 2025 (6,4% του ΑΕΠ, από €15,3 δισ. το 2024). Αυτό σημαίνει ότι οι εισπράξεις των φορέων της ελληνικής οικονομίας – νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κυβέρνησης – από συναλλαγές με το εξωτερικό για αγαθά, υπηρεσίες, εισοδήματα και τρέχουσες μεταβιβάσεις υπολείπονταν των αντίστοιχων πληρωμών κατά αυτό το ποσό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Eurobank: «Η χρηματοδότηση αυτού του κενού προήλθε κυρίως από επενδύσεις χαρτοφυλακίου φορέων της αλλοδαπής στην Ελλάδα. Επί παραδείγματι, η αγορά ελληνικών χρεογράφων και μετοχών από μη κατοίκους εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων.

Αυτά είναι κεφάλαια που εισρέουν στην ελληνική οικονομία από το εξωτερικό και χρηματοδοτούν, μαζί με τις άμεσες και τις λοιπές επενδύσεις, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Όσο πιο παραγωγικά αξιοποιούνται αυτά τα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεσομακροπρόθεσμη επίδρασή τους στο ΑΕΠ.

Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή των εισοδημάτων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για ενίσχυση της αποταμίευσης, δύνανται να μειώσουν σταδιακά τη σχετική βαρύτητα των κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων παγίων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του υποδείγματος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έναντι πιθανών εξωτερικών διαταραχών».

Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά €692,7 εκατ. ή 8,3%.

Η μεταβολή αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη στα δύο τρίμηνα:

το α’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε διεύρυνση του ελλείμματος κατά €757,9 εκατ. ή 20,1%,

το β’ τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε συρρίκνωση κατά €1.450,7 εκατ. ή 31,9%.

Οι ετήσιες μεταβολές στα τέσσερα βασικά ισοζύγια το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν οι εξής: